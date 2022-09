Pensioni INPS, a ottobre stravolti tutti i piani: 500 euro in più sul cedolino a questi pensionati

By

Pensioni INPS rivoluzionarie con i piani che sono stravolti dal cedolino, con 500 euro in più per tutti questi pensionati. Facciamo chiarezza?



La vittoria delle elezioni italiane da parte del centro destra ha cambiato tutto e ora si attendono delle novità sul campo di pensioni e non solo. I cittadini italiani hanno atteso questo momento per capire quale potrà essere il loro futuro sotto un punto di vista pensionistico, con la rivoluzione che è stata promessa durante la campagna elettorale.

Una vittoria, quella del centro destra, che aleggiava nell’aria anche per le promesse che sono state fatte e che i cittadini desiderano. A questo punto le novità sono interessanti, come i 500 euro in più sul cedolino grazie alle pensioni INPS. Ma di che cosa si tratta esattamente?

Come cambiano le pensioni ad ottobre?

Gli analisti e gli esperti economisti hanno evidenziato che la coalizione del centro destra avrebbe vinto soprattutto per il buon piano, come la rivoluzione sul fronte delle pensioni.

Cosa cambia ad ottobre per i pensionati italiani già fuori dal mondo del lavoro e a quelli che devono entrarci? Le promesse che sono state fatte dal Governo è l’aumento delle minime a 1.000 euro, considerando le cifre attuali che non permettono uno stile di vita adeguato e normale.

Un aumento potrebbe essere di gran lunga favorevole per tutti i cittadini, senza rischio di non arrivare a fine mese.

Riforma pensionistica: come sarà quella del nuovo Governo?

Il nuovo Governo ha promesso che ci sarà una riforma delle pensioni ad ampio spettro. Le innovazioni saranno improntate su aumenti e anche su importi che potranno essere integrativi per la pensione.

Prima di tutto si valuta di togliere la legge Fornero, come già ampiamente discusso da Matteo Salvini che vorrebbe toglierla direttamente al fine che gli italiani possano andare in pensione con serenità. La prossima riforma pensionistica potrà abbracciare il volere di moltissimi italiani.

Alcuni sono convinti che il centro destra sia favorevole alla proposta di Tridico, con l’uscita a 64 anni considerando anche il riscatto della Laurea. Il presidente INPS ha più volte discusso in merito all’argomento, proprio perché un riscatto di questo tipo dona tre anni di contributi e non impatta negativamente sulle casse dello stato. Da ottobre si metterà mano sulle pensioni per renderle agevoli e amichevoli, aiutando anche i pensionati che sono più in difficoltà.

Inutile dire che la stangata delle bollette e il caro vita hanno portato un disagio notevole, con pignoramento della pensione a chi non è riuscito a pagare le bollette. Insomma, la situazione sociale è molto dura ma il nuovo Governo sta pensando a come cambiare il destino dei pensionati.

Pensioni, 500 euro in più sul cedolino: a chi vanno?

Come argomentato sopra, ci saranno dei cambiamenti molto interessanti grazie al nuovo Governo. Giorgia Meloni nel suo programma ha comunicato che ci sarebbe stato un aumento per arrivare sino a 1.000 euro: ma come è possibile?

Presto detto, se la pensione minima attuale supera di poco i 500 euro (538,86 euro da novembre 2022 – attuale 524,34 Euro), ci sarà un aumento di 500 euro per far arrivare la pensione a 1.000 euro. Un ottimo compromesso per poter svolgere una vita dignitosa e felice.