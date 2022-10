Pensioni, bonus 155€ a dicembre: controlla se spettano anche a te

Per il mese di dicembre è previsto un bonus pensioni da 155 €. Ecco come scoprire a chi spetta e come sincerarsene.

È sempre difficile far fronte a tutte le spese mensili, ma ci sono alcuni periodi dell’anno in cui si fa ancora più fatica del solito. L’attuale crisi economica di certo non aiuta, così come tutti i rincari a cui stiamo assistendo attualmente. Presto, inoltre, sarà dicembre che, tra i regali e i preparativi per i pranzi e per le cene di Natale, è uno di quei mesi in cui di norma si spende di più. Stessa cosa, ovviamente, vale per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

I soldi, specialmente a dicembre, non bastano mai, e ciò rende difficile trascorrere serenamente i periodi di festa, specie per coloro i quali sono percettori di pensione minima. Ci sono, però, delle buone notizie all’orizzonte per tale categorie di pensionati. È previsto, infatti, un bonus pensione del valore di 155 €. Tale cifra, detta anche valore aggiuntivo, verrà erogata automaticamente, senza il bisogno, dunque, di presentare alcuna domanda.

Come sincerarsi, però, di appartenere alla categoria che riceverà tale bonus nel mese di dicembre? Al contrario di ciò che si possa pensare, è più semplice del previsto. Scopriamo insieme i dettagli e tutto quello che c’è da sapere.

Bonus sulle pensioni di dicembre: controllare a chi spetta

Sappiamo, dunque, che per il mese di dicembre, per i percettori di pensione minima, è in arrivo un bonus da 155 €. Ma come controllare se si rientra tra coloro i quali lo riceveranno? Fare ciò è davvero molto semplice. Per prima cosa, è necessario collegarsi dal proprio computer sul sito dell’Inps.

Successivamente, non resta che entrare nella propria area personale e seguire solo due passaggi. Basterà cliccare, infatti, su “Cedolino di pensione e servizi collegati” e, infine, su “Verifica bonus quattordicesima e bonus legge n° 388/2000”.

Seguendo questi pochi e semplici passi si può dunque sapere in anticipo, già da adesso, se a dicembre si avrà diritto al bonus di 154,94 €. Come precedentemente accennato, non bisogna eseguire alcun tipo di domanda per riceverlo. Se si rientra nei parametri previsti, infatti, la suddetta cifra verrà erogata dall’Inps automaticamente.

Cosa fare se non riceve il bonus

Se, nonostante se ne abbia il diritto, ci si accorgesse della mancata erogazione del bonus di dicembre previsto sulle pensioni, non bisogna allarmarsi, bensì procedere con uno specifico iter da seguire. È necessario, infatti, inviare una domanda di “ricostituzione di pensione“.

La richiesta deve essere effettuata in maniera telematica (online), ed è possibile farlo o direttamente dal proprio computer tramite il sito dell’Inps o, in alternativa, con l’aiuto e la guida di un patronato. È importante ricordare, inoltre, che in tale domanda deve essere inserita la seguente nota: