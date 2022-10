Bicarbonato sparso sui mobili, perché dovresti provare anche tu

Basterà solo spargerlo sui mobili per ottenere un risultato fenomenale, da non sottovalutare. Proviamolo subito.

Chi è che non desidera avere una casa sempre profumata? Tra l’odore di chiuso, l’amico a quattro zampe che si sistema sul divano e il pochissimo tempo da dedicare alla casa, spesso e volentieri il brutto odore si annida negli angoli di tutti gli ambienti e la situazione diventa imbarazzante. C’è un metodo innovativo e divertente che si attua per profumare tutta la casa, con una soluzione naturale da spargere sui mobili: scopriamo insieme come si prepara?

Odori in casa, quali sono le cause?

Gli odori in casa sono all’ordine del giorno e vengono creati da tantissime azioni diverse. Da quello che si cucina durante il giorno, sino al normale odore di chiuso che si crea quando non si area una stanza (soprattutto in inverno).

Ancora peggio negli ambienti umidi, dove la muffa è sempre in agguato e quell’odore pervade ogni tipo di ambiente (bagno e cucina in primis). Poi ci sono i bambini che giocano e sudano, i nostri amici animali che lasciano bave e peli dappertutto con odori diversi sui vari imbottiti.

Qual è il segreto per eliminare tutti gli odori?

Miscela da cospargere sui mobili: profuma tutto l’ambiente

C’è una miscela ottima da cospargere sui mobili, che non solo igienizza ma profuma anche tutto l’ambiente circostante. Si tratta di alcuni ingredienti completamente naturali e di uso comune che, miscelati insieme, possono regalare qualcosa di unico nel loro genere.

Come fare? Prima di tutto è bene prendere questi ingredienti:

2 cucchiai e mezzo di bicarbonato

1/2 cucchiaino di sale fino

Olio essenziale desiderata (lavanda, limone, menta a piacere)

Una ciotolina

Mettere il bicarbonato dentro la ciotola e il sale, mescolando i due ingredienti sino a quando non si fondono insieme. Aggiungere 10 gocce di olio essenziale dell’aroma scelto e rimescolare sino a quando non si ottiene una pasta morbidissima.

Subito dopo cospargere questa miscela sui mobili ma anche sul tappeto o sul divano, lasciando in posa per 20/25 minuti. Una volta che il tempo è trascorso togliere la polverina con l’aspirapolvere.

Una volta che la miscela è stata completamente aspirata, passare un panno in microfibra pulito. La casa sarà completamente profumata in tutti i suoi angoli per diversi giorni. Il consiglio? Ripetere l’operazione una volta alla settimana considerando che si tratta solo di ingredienti naturali e non nocivi.

Questo metodo è ottimale anche per la cuccia del cane o del gatto, così da eliminare i peli mentre si profuma l’imbottito o il cuscino interno.

Quando si svolge questa operazione è importante che non ci siano bambini o amici a quattro zampe in giro per casa, perchè potrebbero inavvertitamente ingerire la miscela in posa su mobili – tappeti o divani.