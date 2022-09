Pensioni, 130 euro in più dall’INPS sull’assegno di ottobre: a chi spettano

Novità sulle pensioni, con 130 euro in più che l’INPS erogherà sull’assegno di ottobre 2022. Vediamo a chi sono destinati e le cose da sapere.

Con l’ultimo decreto firmato dal Governo uscente di Mario Draghi, sono stati previsti degli aumenti sia per gli stipendi e sia per le pensioni, come da Decreto Aiuti Bis. Non è assolutamente un regalo ma di una serie di processi, che porteranno alcune persone a percepire 130,00 di aumento dell’assegno della pensione.

È sicuramente da considerarsi come una buona ondata di ossigeno volta ai cittadini italiani che devono superare questa crisi e il costo della vita attuale. Ovviamente, tutto questo sarebbe dovuto accadere durante il mese di gennaio 2023 e viene anticipato ad ottobre 2022. Vediamo di fare chiarezza?

Pensioni di ottobre, le cifre dell’aumento

L’aumento delle pensioni è previsto a novembre arrivando a 130euro per pensionato, ed è l’effetto della perequazione di ottobre.

Questo è dovuto alla crisi economica che sta attraversando il nostro Paese da tempo, prima con lo scoppio della Pandemia da Covid e poi con l’inizio dello scontro tra Ucraina e Russia. Le materie prime sono introvabili e tutto aumenta di prezzo, anche a livelli non compatibili con il proprio stipendio/entrata mensile.

Nelle tasche dei pensionati, al fine di poter avere una piccola boccata di ossigeno, l’entrata prevista per gennaio 2023 viene anticipata ad ottobre 2022 per effetto della perequazione.

Come vengono calcolati gli aumenti della pensione?

Gli aumenti della pensione sono commisurati a quando si percepisce mese per mese, quindi cambia a seconda del soggetto interessato. Il meccanismo è previsto in salita, proprio perché gli aumenti saranno cospicui man mano che ci si avvicina alla soglia massima consentita. Le cifre sono lorde e devono tenere in considerazione tre mesi sino a dicembre 2022 e l’aggiunta della tredicesima.

Come anticipato, gli aumenti saranno già nell’assegno di ottobre per poi proseguire a novembre e dicembre in aggiunta alla tredicesima classica.

Pensioni sino a 130,00euro sul conto: a chi sono destinati

Il calcolo è quello relativo alla perequazione delle pensioni sino a 524,35 euro ed è tradotta come integrazione del trattamento minimo dell’INPS. L’aumento totale che si dovrà calcolare per gli assegni minimi è di 42 euro con aumento lordo medio.

Se le pensioni salgono, la cifra aumenterà di conseguenza anche se si dovrà fare i conti con le tasse. Un esempio? La pensione di 1.000 euro potrà contare sino a 100 euro di aumento in totale lordo. Man mano che la pensione mensile sale, come anticipato, anche l’aumento nell’assegno farà la stessa cosa.

Chi incasserà un bell’aumento di 130 euro netti? Tutti i soggetti che percepiscono sino a 2.600 euro di pensione. È quindi bene capire quale sia il tetto della quota di pensione attuale e poi andare a valutare l’aumento, che non è altro che l’anticipo di gennaio 2022 in aggiunta alla classica tredicesima di dicembre.