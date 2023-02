Pensione raddoppiata per chi ha superato questi anni: questi saranno i fortunati

Hai compiuto questi anni? I pensionati fortunati potrebbero ritrovarsi con la pensione raddoppiata: di quanto e come?

Il tema pensioni non smette di stupire, dopo che febbraio è stato archiviato del tutto e marzo si preannuncia essere molto interessante. Infatti, i pensionati potranno trovare sull’assegno tutti gli arretrati che non hanno trovato sino ad oggi per merito della rivalutazione avvenuta a gennaio. Non solo, si parla anche di pensione raddoppiata per una categoria in particolare di soggetti che hanno compiuto questi anni in particolare. Una bellissima notizia che si attendeva da molto tempo.

Agevolazioni per i pensionati

L’età media dei pensionati è in aumento e molte persone superano i sessant’anni di età. Un fenomeno che sta prendendo vita da questi ultimi anni, con il calo delle nascite che cresce e le richieste di pensioni che aumentano sempre di più. Non c’è un ricambio generazionale e il futuro inizia ad essere incerto.

Con queste stime alla mano, il Governo ha preso la situazione in mano e cercato di capire come poter aiutare gli over 60 ad arrivare a fine mese. Un aiuto concreto che si attua nel momento in cui le pensioni diventano basse con una svalutazione che va avanti nel tempo.

Quando si parla di pensione doppia si pensa subito ad un vivere rilassati. In effetti, nell’ultimo periodo è stato possibile vedere un aumento della quota mensile grazie alla rivaluzione della stessa come da legge vigente. Ma i pensionati chiedono molto di più, favorendo in qualche modo le entrate per ottenere quello che spetta loro dopo tantissimi anni di lavoro.

Pensione doppia per questi pensionati

Nella maggior parte dei casi, i pensionati vivono di pensioni basse con il tasso dell’inflazione che tocca il 12%. Una difficoltà immensa nel far fronte ad ogni tipo di spesa quotidiana e pagamento delle utenze.

Ci sono alcuni pensionati che potranno richiedere un aiuto concreto, così da vedersi in qualche modo raddoppiare la pensione a seconda della propria fascia di età. Infatti, i soggetti che hanno superato i 65 anni di età con basso reddito, possono richiedere la carta acquisti.

È una card con 80 euro ogni due mesi di ricarica che permette di pagare le bollette o acquistare i beni che sono di prima necessità. Ovviamente, bisogna rispettare dei requisiti importanti che si aggiungono a quello dell’età: l’ISEE non deve superare i 15.000 euro all’anno.

Per tutti i soggetti che hanno superato i 75 anni con un reddito che non supera gli 8.000 euro, si potrà richiedere l’esenzione dal canone Rai anche se è presente il televisore in casa. Non solo, alcuni comuni possono anche dare agevolazioni per fare sconti sul trasporto pubblico o sulla tassa dei rifiuti.

Tutto questo si traduce in una pensione doppia, così da non dover spendere molti più soldi del dovuto togliendoli dall’importo mesnsile. Gli strumenti che lo Stato mette a disposizione sono tantissimi, bisogna solo saperli sfruttare al meglio.