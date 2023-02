Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che l’indirizzo agrario può offrire maggiori opportunità di lavoro.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che coloro che scelgono di frequentare l’indirizzo agrario hanno maggiori possibilità di ottenere un lavoro, anche nel corso degli anni di studio. Scuole e università con tali indirizzi di studio che, a detta del Ministro, offrono un futuro professionale migliore: “Oggi chi frequenta un istituto agrario ha il 90% di possibilità di trovare occupazione“. Inoltre, Lollobrigida afferma che chi sceglie di continuare tali studi anche all’università ha ulteriori possibilità di entrare nel mondo del lavoro: opportunità che incrementerebbero del 300%.

Inoltre, il ministro ha sottolineato anche il fatto che, proseguendo questo tipo di studio anche all’università, le opportunità di lavoro aumenterebbero al 300%, con “offerte ad alta remunerazione“, anche prima di terminare il proprio percorso accademico.

Per questo motivo, Lollobrigida afferma che questa tipologia di scuola vada incentivata e promossa. Lo ha riferito nel corso di un intervento durante la premiazione degli Oscar Green della Coldiretti.

Per questo motivo, come lui stesso ha annunciato, è stato sottoscritto “un accordo con la rete italiana degli istituti agrari e degli istituti alberghieri” affinché vengano coinvolti, in maniera attiva, alla promozione dei prodotti originari dei nostri territori all’interno delle fiere di settore.

L’importanza dell’agricoltura per il ministro

Il Ministro, negli scorsi giorni, ha precisato che l’agricoltura riveste una grande importanza per l’economia italiana e, pertanto, va riconosciuta la sua grande valenza anche sul piano culturale. E ha aggiunto che la nostra agricoltura “è la più sostenibile del mondo“, in quanto fa leva su prodotti riconoscibili e tipici dei singoli territori.

Inoltre, per quanto riguarda il campo del settore agrario, il ministro ha evidenziato che, attualmente, si registrano “tante richieste per lavoratori stranieri” che si devono far giungere nel nostro paese mediante “il decreto flussi” in aziende “sanissime“, fondate sui principi del lavoro e contrarie al “caporalato” che sfrutta i lavoratori e non permette loro di svolgere le proprie mansioni in un clima di rispetto, sul piano umano ed economico.

Pertanto, i ragazzi e le ragazze che amano questo tipo di settore possono far leva su un avvenire che, secondo il ministro, potrebbe essere particolarmente roseo.