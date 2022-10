Pensione con 20 anni di contributi se sei nato in questi anni: novità INPS

Ecco che oggi vi sveliamo quali sono i cittadini italiani che potranno beneficiare della pensione con soli 20 anni di contributi.

In un periodo di crisi e difficoltà come quello che stiamo vivendo in Italia, è importante che lo Stato del Bel Paese faccia sentire la sua presenza. Proprio per questo motivo, il Governo sta pensando a numerose agevolazioni importantissime, che verranno erogate per vari soggetti, tra cui i pensionati.

Nel 2023 saranno determinati soggetti ad andare in pensione. In particolare, quelli nati in anni specifici, che vantano un’età contribuita non da poco, ma molto più bassa rispetto a quella di altri soggetti.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire se rientrate nella categoria dei soggetti che potranno ricevere la pensione nel 2023, avendo versato soltanto un tot di anni di contributi.

Pensioni: regole sempre più rigide

Ultimamente, abbiamo sentito di regole sempre più rigide per l’ottenimento della pensione di vecchiaia. Purtroppo, saranno sempre meno i pensionati che riusciranno a ottenere la pensione in anticipo, per via dei requisiti stringenti.

Questa situazione sta generando grande preoccupazione nei pensionati di qualsiasi età, che temono che la propria agevolazione venga messa a rischio.

Uno dei requisiti più stringenti di cui stavamo parlando è relativo agli anni necessari di contributi versati per l’ottenimento della pensione di vecchiaia.

Per fortuna, però, esistono alcune eccezioni, che permettono a determinati pensionati di fare un vero e proprio respiro di sollievo. In particolare, alcuni soggetti potranno ricevere la pensione senza aver versato 40 anni di contributi. Soltanto, però, se sono nati in determinati anni.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono gli anni in questione e quanti anni di contributi bastano per ottenere il beneficio dell’INPS.

Se sei nato in questi anni riceverai la tua pensione

Si tratta di una novità assoluta per l’Italia. Il Governo ha voluto chiarire alcune norme per l’aggiudicazione della pensione di vecchiaia.

A partire dal prossimo anno 2023, saranno alcuni soggetti che apparterranno a una determinata categoria coloro i quali che avranno la possibilità di ricevere la pensione.

Saranno sufficienti 20 anni di contributi versati, nel caso in cui, però, gli anni di nascita siano quelli che vi sveliamo di seguito.

Sono interessati dalla novità del Governo italiano tutte quelle persone nate tra il 1956 e il 1959. Stiamo parlando, quindi, di quei cittadini italiani che il prossimo anno compiranno tra i 64 e i 67.

E voi cosa ne pensate di questa novità che agevola ancor di più i prossimi pensionati? Rientrate in questa categoria perché siete nati negli anni elencati e perché avete versato almeno 20 anni di contributi?

Fateci sapere se il prossimo anno sarà quello fortunato per voi, se potrete finalmente godervi la vostra tanto attesa pensione di vecchiaia!