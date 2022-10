Kate Middleton, ma quanto è bella la sorella? Perfino più di lei | FOTO

Kate Middleton ha una sorella bellissima ed è ache molto amata dagli inglesi, considerando il suo modo di fare e il sorriso che conquista tutti.

La futura Regina inglese Kate Middleton è molto legata alla sua famiglia d’origine e ci tiene moltissimo alla privacy dei genitori e dei suoi fratelli. In famiglia sono tutti molto belli, ma la sorella di Kate non è di certo passata inosservata sin dal giorno delle nozze quando si è presentata in abito dai toni chiari che mettevano in risalto il suo bellissimo fisico.

Se qualcuno ancora non dovesse conoscerla è bene sapere che la sorella di Kate è molto più bella, senza dubbio.

Kate Middleton e la sua famiglia di origine

Come accennato, Kate è sempre stata molto legata alla sua famiglia e non c’è evento in cui loro non le siano accanto. I genitori amano moltissimo i nipotini e William, che hanno considerato come un figlio sin dal primo momento.

Kate ha un fratello di nome James, apparso più volte tra le pagine del gossip per essere un inglese giovane e affascinante dallo sguardo profondo. Non da meno sua sorella Pippa, considerata ancora più bella della moglie del futuro Re inglese.

Più volte ha preso lei il controllo dei media, proprio perché considerata una delle donne inglesi più affascinanti ad oggi. Fisico bellissimo e slanciato, occhi sorridenti e un sorriso che conquista tutti al primo incontro.

Chi è la sorella di Kate Middleton?

Pippa Middleton è la sorella minore di Kate – moglie del Principe William – nata il 6 settembre 1983. Si è laureata nel 2008 e ha lavorato nelle pubbliche relazioni e come organizzatrice di eventi a Londra.

Da giovane è sempre stata avvistata presso discoteche e locali alla moda di Londra frequentati solo da giovani aristocratici. Pippa è sempre stata al fianco della sorella, non solo durante le occasioni di shopping ma anche negli eventi più importanti tanto da diventare un volto familiare. Ebbene sì, Pippa viene riconosciuta e salutata per la strada esattamente come sua sorella.

I media le hanno soprannominate le sorelle di glicine, proprio perché viste come arrampicatrici sociali gentili e determinate. Oggi Pippa è felicemente mamma e moglie sempre vicino alla sorella, anche nei momenti più importanti che riguardano il regno e non solo.

I fotografi adorano scattare le foto a Pippa, proprio perché è bellissima. Inutile girarci intorno, al matrimonio di Kate e William è stata una protagonista assoluta e nessuno è riuscito a togliergli gli occhi di dosso.

Kate invidia Pippa per la sua bellezza?

I media inglesi hanno spesso scritto che Kate sarebbe gelosa di Pippa e non il contrario. In realtà, la futura regina inglese non è invidiosa della sorella per la sua bellezza ma per la vita che conduce.

Pippa può fare tutto quello che desidera, andare in vacanza e mettere i vestiti che più le piacciono senza destare critiche o altro. Nessuna invidia per quanto riguarda il suo aspetto fisico: Pippa è bellissima e ha un fisico perfetto, ma anche Kate non è niente male no?