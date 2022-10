Pensione con 17 anni di contributi: puoi averla solo dopo aver compiuto questa età

Si può andare in pensione con 17 anni di contributi? A questa età e con queste caratteristiche si può fare domanda.

Il tema pensioni è sempre caldissimo e mai come in questo periodo, i pensionati si fanno tantissime domande sul futuro. È subentrato da poco il nuovo Governo Meloni e sul tavolo ci sono moltissime proposte che andranno a completare, man mano il puzzle. Ci sono diversificazioni e proposte che potranno interessare una platea ampia, si pala infatti di andare in pensione con soli 17 anni di contributi ma solo se si ha una età specifica: scopriamo insieme quali sono le caratteristiche richieste e come fare domanda.

Pensione con 17 anni di contributi: requisiti e caratteristiche

Il tema pensioni, come già evidenziato più volte è un tema caldo che cerca risposte da anni. In questo periodo storico così difficile e ignoto, i pensionati vorrebbero capire quale sia il loro destino al fine di poter prendere la strada giusta e uscire finalmente dal labirinto.

Il Governo Meloni si è fissata l’obiettivo di aumentare quelli che sono gli assegni delle pensioni minime, oltre che dare una serie di opportunità a chi desidera andare prima in pensione oppure ha pochi contributi versati. Il ventaglio è ampio e ogni categoria potrà contare su una serie di agevolazioni da mettere subito in pratica.

Per quanto riguarda l’oggetto del discorso, ci sono dei soggetti che hanno maturato solo 17 anni di contributi: possono andare in pensione a 67 anni oppure no? In realtà, nella maggior parte dei casi, i lavoratori con queste caratteristiche non potrebbero accedere nemmeno alla pensione minima.

I contributi versati all’INPS vengono definiti silenti: ovviamente, sono stati versati e sono validi ma inutilizzati. Attenzione, ci sono delle condizioni in cui è possibile utilizzare questi pochi contributi e lasciare il lavoro.

Come fare domanda? Contributi volontari e aventi diritto

I cittadini che sono interessati a fare domanda, possono chiedere di riscattarli e versare dei contributi volontari per raggiungere la soglia minima. Non solo, possono anche chiedere di lavorare sino a quando non si sono versati almeno 20 anni di contributi.

Chi ha versato 17 anni di contributi durante il suo periodo lavorativo potrà:

Gli uomini dovranno verificare se è già presente il riscatto gratuito della leva obbligatorio, dopo il compimento dei 67 anni di età. In caso contrario, verranno contabilizzati e si raggiungerà un buon livello di contribuzione;

Si versa la cifra mancante al raggiungimento dei 20 anni, chiedendo autorizzazione all'Inps per il versamento volontario. Si verseranno quindi i contributi per ogni trimestre, seppur in ritardo, così da accedere alla pensione il prima possibile.

Ricapitolando, una volta arrivati a 67 anni di età si può richiedere la pensione seppur con soli 17 anni di contributi versati. I mancanti saranno definiti con un versamento volontario oppure lavorando ancora alcuni anni. In ogni caso è necessario chiedere autorizzazione all’INPS prima di procedere.