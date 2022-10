Nuove previsioni meteo, torna il caldo di giugno: dove e in quali zone d’Italia

By

L’ondata di caldo sembra non volersi arrestare neanche in vista delle festività di Halloween. Ecco le previsioni meteo previste per i prossimi giorni.

Tra pochi giorni il mese di ottobre terminerà e negli ultimi giorni, la maggior parte degli italiani sarà intento nei preparativi della festa di Halloween che darà modo al mese di novembre di entrare nel suo pieno anche per via del cambio orario.

Infatti, la sera del 30 ottobre, le lancette dei nostri orologi dovranno essere sintonizzate un’ora indietro fino a marzo quando nuovamente dovremmo mettere avanti di un’ora i nostri orologi.

Meteo: ecco cosa aspettarci dagli ultimi giorni di ottobre

Di solito, quando questo cambiamento orario avveniva, negli anni precedenti, significava che l’inverno era alle porte e che la stagione autunnale stava mettendo terreno fertile per le basse temperature.

Il 2022 però è ben diverso, in quanto, dopo un’estate tra le più calde di sempre, dove in alcune città Italiana si sono raggiunte temperature record, queste non sembrano voler dare spazio ad una stagione più fresca.

Infatti, in alcune città Italiane ma comunque su tutta la Penisola, si sono verificate, in questo primo mese di autunno, poche precipitazioni e gradi centigradi che non si vedevano da secoli.

Il 2022 è considerato l’anno più caldo dal 1800, in questi 222 anni nessun altro anno aveva avuto un autunno cosi caldo, segno che il cambiamento climatico è in corso e questo ha creato dei problemi dal punto di vista ambientale.

Specialmente nelle zone di montagna, dove il turismo invernale è caratteristico per via della formazione della neve, c’è molta preoccupazione del fatto che queste nevicate non arrivino in tempo e che tutte le attività sportive possano essere cancellate.

Stando a quanto dichiarato dai meteorologi de ilmeteo.it nei prossimi giorni l’anticiclone africano potrebbe tornare a far visita al nostro Paese facendo avere nell’ultima decade di ottobre la percezione di essere all’inizio dell’estate.

Fatta eccezione per alcune città del Nord, dove potrebbero verificarsi episodi di perturbazioni, nelle due isole maggiori e in gran parte del Sud Italia con alcune città del Nord, le temperature sembrano essere destinate a far aumentare le tacche sul termometro.

In Sardegna sono previste temperature che sfiorano i 31/32° mentre in Sicilia sono previsti 30° mentre nel resto del Sud Italia i gradi dovrebbero aggirarsi intorno ai 25-26° aumentando di circa 10° la soglia prevista per il mese di ottobre.

Questo caldo, però, secondo alcuni esperti pare dovrà durare ancora per pochi altri giorni, in quanto è previsto un inverno rigido con un freddo polare come non si è visto da tanti anni.

Come sarà l’inverno 2022-2023

Di conseguenza, se l’estate è stata calda e sembra essersi allungata fino ad oggi, da novembre le cose potrebbero cambiare in modo radicale grazie all’arrivo de La Niña, ossia il raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico.

Questo fenomeno, porterebbe una notevole diminuzione delle temperature che condizionerebbe il clima di molti Paesi compresa la nostra Penisola portandoci così un freddo gelido.

Sembra infatti che lo scenario del prossimo inverno da una parte potrebbe essere caratterizzato da un forte freddo che inizierà in modo preponderante a partire dai primi mesi del 2023.

Mentre, per quanto riguarda novembre e dicembre le temperature dovrebbero essere in linea con quelle degli scorsi anno, con al massimo qualche grado centigrado maggiore rispetto la media, ma nulla di anomalo.

Per quanto riguarda le precipitazioni ci sono buone notizie per quanto riguarda l’aria del bacino del Mediterraneo dove sembrano esserci ottime possibilità per delle piogge che andrebbero a risolvere le questioni della siccità di questa estate.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi e se tutte queste previsioni verranno confermate e torneremo a vivere le stagioni come abbiamo sempre fatto negli anni precedenti.