Pelosi visita il confine tra le due Coree e alimenta altre tensioni

Nancy Pelosi si è recato nella zona smilitarizzata tra i due Paesi il giorno dopo lo stop a Taiwan che ha alimentato le tensioni con la Cina.

Dopo aver fatto infuriare la Cina con la sua visita a Taiwan, giovedì Nancy Pelosi ha rischiato di fare lo stesso con la Corea del Nord. Nel pomeriggio il Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha visitato la Panmunjom Joint Security Area, nella zona smilitarizzata che separa le due Coree, gesto che il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha definito un “deterrente” nei confronti di Pyongyang , fonti ufficiali a Seoul hanno confermato al digital NK News.

La visita arriva appena un giorno dopo che la missione permanente della Corea del Nord presso le Nazioni Unite ha avvertito che “non tollererà mai” le critiche degli Stati Uniti al suo programma nucleare. Anche questo giovedì, la Cina ha lanciato esercitazioni militari senza precedenti nelle acque vicino a Taiwan, in risposta alla controversa visita di Pelosi nell’isola di autogoverno che Pechino considera parte del suo territorio.

Il regime nordcoreano mercoledì ha bollato Washington come un “capo della proliferazione nucleare” e ha aggiunto che non consentirà alcuna invasione dei suoi diritti sovrani. La missione permanente della Corea del Nord presso le Nazioni Unite ha espresso le sue osservazioni durante una riunione diplomatica della conferenza dell’organismo internazionale per rivedere il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Durante l’incontro, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che Pyongyang “continua ad espandere il suo programma nucleare illegale” e “si prepara a effettuare il suo settimo test nucleare”. La Corea del Nord ha condotto test missilistici a un ritmo senza precedenti quest’anno e gli analisti internazionali avvertono che potrebbe prepararsi per il suo settimo test nucleare, il primo dal 2017.

Pelosi, 82 anni, diventa così il rappresentante statunitense di più alto rango a visitare il sito da quando lo fece Donald Trump nel 2019, quando l’allora presidente incontrò il leader nordcoreano Kim Jong-un nell’ambito di una serie di incontri volti a realizzare la denuclearizzazione di la penisola.

Il legislatore democratico – che ha evitato di menzionare la sua controversa visita a Taiwan da quando è arrivato a Seoul – ha ribadito che il suo tour asiatico mira a riaffermare l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei suoi alleati e amici, ed è incentrato sulla sicurezza reciproca, sul partenariato economico e sulla democrazia governance nella regione indo-pacifica. Questa mattina ha incontrato il suo omologo sudcoreano, Kim Jin-pyo, al quale ha espresso preoccupazione per le crescenti minacce poste dal programma nucleare della Corea del Nord.

“Siamo d’accordo a sostenere gli sforzi dei due governi per la denuclearizzazione e la pace attraverso la cooperazione internazionale e il dialogo diplomatico”, hanno espresso in una dichiarazione congiunta. Pelosi e Kim hanno anche discusso i modi per rafforzare la cooperazione sulla sicurezza regionale, nonché su questioni economiche e ambientali. Il viaggio di Pelosi al confine con la Corea del Nord è arrivato meno di un’ora dopo una telefonata di 40 minuti con il presidente Yoon.

Nel loro appello, i due politici hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare i legami bilaterali. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano Kim Tae-hyo ha detto ai giornalisti che Pelosi ha affermato che gli alleati devono costruire un ordine indo-pacifico “libero e aperto” e avere “la responsabilità di mantenere la pace e la prosperità” nella penisola.

La presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha anche fatto riferimento alla “situazione dei diritti umani” in Corea del Nord, a cui ha detto di aver assistito quando ha visitato Pyongyang in passato. Alcuni media locali hanno ipotizzato come il presidente sudcoreano abbia evitato di incontrare di persona Pelosi per non provocare tensioni con la Cina.

Dall’Ufficio per le Relazioni Pubbliche della Presidenza, invece, hanno espresso che “ogni decisione” è stata presa tenendo conto dell'”interesse nazionale” del Paese e che non ci sarà cambiamento nella posizione di mettere l’alleanza tra Sud Prima Corea e Corea del Sud. USA. Il quotidiano conservatore Chosun Ilbo osserva in un editoriale che il mancato incontro di Yoon con Pelosi potrebbe dare a Stati Uniti e Cina “il segnale sbagliato”.

“La Corea del Sud deve procedere con cautela nelle sue relazioni con la Cina, in quanto è il principale partner commerciale del Paese e una nazione chiave in relazione alla questione nucleare nordcoreana”, afferma. “Tuttavia, si teme che se il governo continuerà con un atteggiamento remissivo come quello dell’amministrazione (ex presidente liberale) Moon Jae-in nei confronti della Cina, i legami tra Cina e Corea del Sud continueranno a essere distorti”, conclude il quotidiano.