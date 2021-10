Il Partito Democratico ha presentato alla Camera e al Senato una mozione per chiedere al Governo lo scioglimento di Forza Nuova.

Un’altra mozione con la stessa finalità è stata presentata da Italia Viva e Psi, e da Liberi e Uguali, al Senato.

Il Movimento 5 Stelle si schiera a favore, ma la stragrande maggioranza del centrodestra nega l’appoggio e si mette sulla difensiva.

Gli scontri di Roma, con protagonisti esponenti e membri di Forza Nuova, lasciano strascichi evidenti che accendono il dibattito politico.

Intanto, la Polizia Postale ha oscurato il sito web di Forza Nuova: il reato per cui indaga la Procura di Roma è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

L’homepage del sito di Forza Nuova, oscurato dalla Polizia Postale.

Le mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova

Il Partito Democratico ha presentato una mozione alla Camera dei Deputati e al Senato per chiedere al Governo di “dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”.



Una mozione simile è stata presentata al Senato da Italia Viva e Psi: “Forza Nuova è un movimento di estrema destra, per ammissione dei suoi fondatori di chiaro stampo neofascista. I suoi fondatori, Roberto Fiore e Massimo Morsello, sono stati a suo tempo condannati per associazione sovversiva e banda armata. L’episodio, senza ombra di dubbio, rientra nel canone dello squadrismo armato di cui si avvalse il fascismo tra il 1920 e gli anni successivi sia per la devastazione di circoli, case del popolo, leghe operaie e bracciantili, sedi sindacali, stampa che per la eliminazione degli avversari politici”.



Liberi e Uguali insieme al Gruppo Misto hanno presentato una mozione per chiedere lo scioglimento non solo di Forza Nuova, ma anche di “Casa Pound e Lealtà e Azione, nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”.

Le reazioni del centrodestra

La stragrande maggioranza del centrodestra non si è detto favorevole alle mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che: “Non può essere il Parlamento a decidere che partito sciogliere o meno. C’è una legge e se qualcuno ha ricostituito nel 2021 il partito fascista questo va sciolto” proponendo che “Il Parlamento si unisca per approvare un documento contro ogni genere di violenza e per sciogliere tutte le realtà che portano avanti la violenza, non è che la violenza dei centri sociali lo è meno”.

Anche Fratelli d’Italia non appoggerà la mozione: il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida ha sottolineato che il partito non si farà “coinvolgere da iniziative che servono solo a fomentare la polemica politica”.

La leader Giorgia Meloni cerca di mischiare le carte mettendosi sulla difensiva: “Il Pd vuole scioglierci. La vera intenzione della sinistra è far fuori Fratelli d’Italia”.

Forza Italia è sulla stessa lunghezza d’onda.

Le parole di Provenzano e l’appoggio del M5S

L’attacco più convinto del centrosinistra proviene da Giuseppe Provenzano, vicesegretario del PD: “Ieri Meloni aveva un’occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in Fdi. Ma non l’ha fatto. Il luogo scelto e le parole usate sulla matrice perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano. In questo modo Fdi si sta sottraendo all’unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi“.

Il Movimento 5 Stelle si è schierato a favore della mozione di scioglimento di Forza Nuova tramite le parole di Giuseppe Conte: “Il Movimento 5 Stelle aderisce e rilancia le iniziative volte allo scioglimento di Forza Nuova e delle altre sigle della galassia eversiva neofascista. Saremo in prima fila per tutte le iniziative parlamentari che muoveranno in tal senso”.