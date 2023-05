Pavimento rosso: ecco come lucidarlo e farlo profumare col trucco del bicchiere

È coraggioso avere un pavimento completamente rosso oltre che pulito e con il metodo del bicchiere si potrà avere lucido e profumato in pochi secondi.

Non si parla di un classico pavimento rosso, ma di quello del balcone a mattonelle che tende a diventare arancione spento con l’andare avanti del tempo. Pioggia, sole forte, trattamenti di pulizia non adeguati si traducono in una serie fattori che spengono il colore naturale del pavimento e lo rendono pieno di macchie bianche. Con il metodo del bicchiere si potrà tornare ad avere una superficie bellissima in poco tempo: come fare? Facciamo chiarezza.

Pavimento rosso brillante con il metodo del bicchiere

È un classico intramontabile il pavimento rosso della superficie del balcone. Spesso e volentieri questo tipo di materiale e superficie non riesce a mantenere il suo colore vivo con il passare del tempo. Le cause, come anticipato, si ritrovano nei prodotti usati per la pulizia oppure per le intemperie (sole, calore, umido e pioggia). Gli esperti del pulito hanno individuato alcuni trucchi per rendere questo pavimento.

Con il metodo del bicchiere, per esempio, si potrà ritrovare una superficie pulita e brillante in un solo passaggio.

L’ingrediente che pulisce al meglio questo tipo di pavimento è l’aceto di mele. Un ottimo prodotto dalle proprietà pulenti, con un profumo delicatissimo ed efficace per igienizzare a fondo. È sufficiente mettere 1 bicchiere colmo di prodotto in un secchio con dell’acqua calda, mescolare e poi procedere al lavaggio.

Nel caso in cui fosse altamente opaco e sporco, gli esperti consigliano una prima passata con il panno bagnato e poi procedere all’asciugatura completa della superficie.

Metodi alternativi per pulire il pavimento del balcone

Ci sono anche altri metodi alternativi da conoscere e applicare, per poter avere una superficie non solo pulita ma anche brillante con un rosso autentico.

Il succo di limone è un rimedio ottimo, grazie alle sue proprietà pulenti e disinfettanti. Inoltre possiede un buonissimo profumo delicato che si espande per tutta la casa. Basterà solo spremere il succo di un limone dentro il secchio con l’acqua calda. Non solo, per potenziare le sue proprietà aggiungere 3 gocce di olio essenziale all’aroma di limone.

Se il terrazzo/balcone è molto sporco, dopo una giornata di pioggia e vento, non si dovrà far altro che scegliere il bicarbonato di sodio. La sua azione è soft ma abrasiva, così da togliere tutte le macchie bianche incrostate e ritrovare il colore rosso autentico.

Come fare? Con un cucchiaio di bicarbonato di sodio dentro l’acqua, sino a quando non si ottiene un gel morbido. Procedere con l’aiuto di una spugna strofinando la zona di interesse. Risciacquare e poi asciugare bene con un panno morbido. È importante ritrovare la bellezza di questo colore rosso vivo aranciato, oltre che la pulizia e l’igiene per una superficie esterna.