Pavimento lucidissimo: svelato il segreto delle migliori imprese di pulizia

Esiste un segreto per rendere il pavimento lucidissimo. Ecco il trucchetto usato dalle migliori imprese di pulizie.

Durante le nostre giornate, ci ritroviamo più volte ad entrare ed uscire di casa e spesso ci dimentichiamo di pulire per bene le scarpe sullo zerbino ed entriamo nelle nostre stanze con le scarpe sporche.

Molte casalinghe, tendono a far lasciare le scarpe fuori la porta di casa o nell’ingresso, affinché grazie all’utilizzo di pattine o di pantofole, in casa non entri tutto lo sporco esterno che si accumula sotto le suole.

Pavimento: ecco il trucco per renderlo splendente

Ma a volte, questo è inevitabile, perché possono venire degli ospiti da fuori o ancora se abbiamo un animale domestico in casa e anche perché lo sporco che si ostina sul pavimento non è dovuto solo da agenti esterni.

Con il passare dei giorni, è inevitabile che il pavimento si sporchi e accidentalmente può anche cadere qualcosa e giorno dopo giorno, si accumula sporco, germi e detriti quindi è sempre meglio pulirlo.

Per far si che il nostro pavimento sia lucido e che profumi utilizziamo i prodotti in commercio a seconda anche del tipo di pavimento in nostro possesso e del materiale in cui è costituito.

Particolare attenzione va fatta per il pavimento in parquet in quanto prevede l’utilizzo di determinati prodotti adatti affinché non si deteriori e non si creano danno con semplici metodi comuni per altri tipi di pavimento.

Ma qualora ci trovassimo davanti a pavimenti in granito o in marmo, possiamo avere a che fare con lo sporco ostinato che va a intersecarsi tra le vie di fuga e le linee di distanziamento di una mattonella e l’altra.

Per quanto possiamo provare a raschiare con il rastrello, questo potrebbe danneggiare il pavimento e lo sporco potrebbe rimanere anche dopo che ce l’abbiamo messa tutta, avendo uno scarso risultato.

Il metodo delle imprese di pulizie

Ma esiste un metodo, per rendere pulito il nostro pavimento con un risultato che farà risplendere e rendere lucida la superficie dove metteremo i piedi, grazie ad un segreto utilizzato dalle migliori imprese di pulizia.

Bisogna, innanzitutto, prendere un secchio vuoto e inserire all’interno un cucchiaino di detersivo per i piatti, a cui va aggiunta una tazza di aceto e successivamente dell’acqua bollita.

A questa vanno aggiunti due litri di acqua a temperatura ambiente e prima di utilizzare il nostro composto sul pavimento è utile levare ogni tipo di polvere e detriti grazie all’utilizzo di un’aspirapolvere.

Dopo aver fatto ciò, possiamo con l’utilizzo di un mocio o di una pezza per lavare i pavimenti, passare il nostro composto sul pavimento e lavarlo in ogni zona, facendo anche più passate.

Una volta asciugato, il pavimento va nuovamente pulito con l’aspirapolvere per far si che i residui lasciati dallo straccio vengano via e non si posizionano nelle righe creando nuovamente fastidi.

La stessa cosa va fatta per il bagno, dove però è consigliabile non utilizzare il bastone e per quanto riguarda le vie di fuga qualora lo sporco non è stato levato del tutto, utilizzare una spazzola in modo delicato per poter levare tutti i residui rimanenti.