Bucato bianco latte e profumatissimo, la candeggina buttala: usa questo

Esiste un trucco per avere un bucato profumato e di un bianco lattiginoso e senza l’uso della candeggina. Ecco di quale si tratta.

Nel corso della nostra giornata ci ritroviamo più volte a dover fare i conti con le macchie che appaiono sui nostri capi d’abbigliamento specie nelle stagioni più calde dove tendiamo a sudare maggiormente.

Per questo motivo, ci ritroviamo con una montagna di roba da dover lavare e buttiamo tutto quanto in lavatrice per far si che il prima possibile possiamo avere i nostri capi d’abbigliamento puliti.

Bucato: ecco come renderli bianchissimi e profumati

Una volta lavati, questi li riponiamo al sole o in asciugatrice, per poi poterli rindossare nuovamente, ma spesso notiamo che ci sono macchie difficili da levare specie sul bucato bianco.

Così, per far si che le macchie più ostinate si levano via e per dare un buon odore ai nostri capi utilizziamo la candeggina, che è ottima per rendere i nostri tessuti bianchi ma potrebbe portare dei danni.

Infatti, questo prodotto, non solo è dannoso dal punto di vista ecologico, ma può essere anche pericoloso in quanto potrebbe corrodere la pelle e stingere i nostri capi oltre che sfibrarli dopo un eccessivo utilizzo.

Pertanto, si è sempre pensato ad un metodo diverso e casalingo per far si che i nostri capi d’abbigliamento siano sempre puliti e specie con i bianchi che siano splendenti come se fossero usciti da un bagno intrinseco nel latte.

In molti utilizzano il Sapone di Marsiglia che a differenza della candeggina non ha alcuna presenza di additivi e rispetta ogni tipo di tessuto oltre che rilasciare un profumo particolare e gradevole.

Altri, invece utilizzano il percarbonato di sodio, in quanto ha un’azione smagliante ed elimina qualsiasi traccia di sporco ostinato ed è sicuro per i capi colorati in quanto non tende a stingerli.

Altre casalinghe invece, utilizzano una miscela fatta proprio con il latte, aggiungendo dell’acqua e del giacchio e tenendo in ammollo la biancheria affinché possa levare l’ingiallimento dei tessuti.

Il trucco efficace

Ma non tutti, sanno che basta aggiungere nel cestello della lavatrice o direttamente sui capi, stando attenti però a non danneggiarli, un’ingrediente che si trova sulle tavole di tutti i giorni.

Questo non è altri che il limone, che grazie al suo acido citrico, ha un’azione molto efficace sul bucato e in particolar modo sui capi di lino rendendoli non solo bianchissimi ma anche profumati grazie agli olii essenziali presenti al suo interno.

Basterà versare qualche goccia nel cestello della lavatrice e aggiungerlo al detersivo per poi azionare l’elettrodomestico come un normalissimo ciclo di lavaggio senza alcun particolare attenzione.

Una volte terminato, apriremo l’oblò e noteremo che il nostro bucato oltre ad essere bianchissimo avrà anche un profumo agrumato che rimarrà sul tessuto per molto tempo a seguire.

Se lasceremo ad asciugare i nostri capi al sole, il profumo di limone si espanderà e si intensificherà ma bisogna stare attenti a non far irrigidire il nostro bucato altrimenti il profumo rischia di evaporizzare.

Questo metodo è utile anche per il lavaggio a mano dove si inserisce del succo o dei pezzi interi di limone e si lascia in ammollo per qualche ora prima di lavare i nostri indumenti.