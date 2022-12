Pavimento laminato pieno di macchie, il rimedio per levarle in pochissimi secondi

Cosa fare quando il pavimento laminato è pieno di macchie? Basterà solo questo rimedio e in pochi secondi addio alle macchie.

Chi possiede un pavimento in laminato sa bene quanto sia difficile eliminare le macchie senza rovinarlo completamente. Questo tipo di superficie è amata nonché scelta per la sua bellezza e la capacità si sposarsi perfettamente con ogni tipo di arredamento o stile che è presente negli ambienti. Anno dopo anno si potrebbe macchiare e ci sono dei rimedi da prendere in considerazione se si desidera un ritorno allo splendore di una volta: gli esperti ci dicono come fare.

Pavimento in laminato macchiato: si può risolvere?

Nel momento in cui si sceglie un pavimento in laminato si conoscono vantaggi e svantaggi. Questa tipologia è similare al parquet, studiata e nata come opzione economica così da poter avere un aspetto elegante come quello del pavimento in legno originale.

Nel tempo il parquet vero e proprio è diventato un bene di lusso pregiato, difficile da mantenere e anche da sostenere come spesa di installazione. Tuttavia, il laminato è molto più resistente e si rovina molto meno.

Per igienizzarlo basta passare l’aspirapolvere tutti i giorni e poi lavarlo sino a quando non si creano delle macchie che andrebbero immediatamente trattate. Ovviamente, meglio non usare agenti chimici che si trovano in commercio i cui ingredienti potrebbero rovinare del tutto le superfici. Gli esperti ci spiegano un trucco da usare subito, così da avere un pavimento pulito e senza macchie con una sola passata.

I rimedi per eliminare le macchie sulle superfici in laminato

Gli esperti ne parlano e su TikTok ci sono alcune persone che mostrano il procedimento, oltre che il risultato finale per eliminare le macchie che si creano sul pavimento.

L’esempio che è stato fatto è quello della macchia di succo di fragola dopo che è stato accidentalmente versato sulla superficie. Si ricorda che un materiale di questo tipo si impregna di ogni tipo di prodotto liquido, rilasciando poi la macchia che permane e si fissa nel tempo.

Il creator ha simulato una situazione comune e poi ha fatto vedere come procedere in maniera rapida:

Prendere un antibatterico monouso ecologico

Spruzzare il prodotto direttamente sulla zona di interesse

il prodotto direttamente sulla zona di interesse Lasciare agire per almeno 15 minuti mentre il prodotto scioglie la macchia e la elimina dalla superficie

mentre il prodotto scioglie la macchia e la elimina dalla superficie Prendere un panno in microfibra e passarlo sopra la macchia rimuovendo gentilmente prodotto, macchia e residui asciugando il pavimento.

È un contenuto interessante che mostra come in soli pochissimi minuti si potrà eliminare questa macchia, ritrovare la bellezza del laminato e non rovinarlo con prodotti chimici corrosivi. Il rimedio è approvato anche da altri creator nonché esperti del pulito, che trovano questa soluzione valida e veloce.

Il consiglio è ovviamente di non aspettare che la macchia si asciughi, ma di intervernire entro pochi minuti al fine di risolvere al meglio il problema senza conseguenze.