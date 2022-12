Alessandro Borghi, presto papà: arriva il primo figlio con Irene Forti

L’attore romano Alessandro Borghi durante l’anteprima del film Le otto montagne ha sfilato insieme alla compagna sul red carpet e davanti ai fotografi ha svelato la dolce notizia.

Alessandro borghi e Irene Forti stanno per diventare genitori del loro primo figlio.

Alessandro Borghi diventerà papà, il primo figlio con la compagna Irene Forti

Alessandro borghi e Irene Forti hanno sfilato insieme sul red carpet durante l’anteprima del film Le otto montagne. I due, nonostante non siano soliti rilasciare dichiarazioni sulla loro vita privata e neanche condividere sui social foto di coppia, hanno svelato davanti agli obiettivi la dolce e lieta notizia: aspettano un bambino. La coppia ha sfilato insieme: lui con un completo doppiopetto scuro e lei con un elegante e fasciante abito nero che metteva in evidenza il dolce pancino.

L’attore romano un anno fa al Corriere della Sera affermava di avere in testa un’idea ben precisa di famiglia, talmente precisa che era come se già esistesse. Poi continuava raccontando qualcosa riguardo la sua relazione con Irene Forti:

«Sono profondamente innamorato di Irene. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata una vera ispirazione»

Pare che i due stiano insieme dall’estate 2019, da quando si sono incontrati a Londra per la prima volta, città in cui lei lavorava come manager delle risorse umane. Non sappiamo se fra i due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, certo è però che si tratta di un amore particolarmente discreto e soprattutto al riparo da qualsiasi tipo di riflettore. Borghi però qualcosa la racconta e afferma a Io Donna:

«divora quattro libri a settimana. La cosa mi faceva sentire ignorante, quindi ho detto ‘ok, mettiamoci in pari’. E guarda caso il primo romanzo che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le Otto Montagne.»

È proprio dall’adattamento di quel libro di Paolo Cognetti è uscito fuori un film con protagonista l’attore romano. Poi durante un’intervista per il Corriere Borghi ha detto: