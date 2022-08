Pavimenti pulitissimi, come lucidarli alla perfezione: prepara questo detersivo naturale

Avere dei pavimenti pulitissimi non è mai facile, soprattutto se vengono utilizzati prodotti con sbagliati con agenti chimici corrosivi. Per lucidarli e renderli brillanti c’è un detersivo naturale ottimo, da preparare a casa con pochi semplici ingredienti.

Avere un pavimento pulito e brillante spesso sembra utopia, eppure con alcuni semplici passaggi e prodotti naturali si può raggiungere l’obiettivo finale. Basta con detersivi pieni di conservanti e agenti chimici che rovinano le superfici, perché ci sono moltissimi ingredienti naturali che possono fare la differenza.

Pulire i pavimenti, le operazioni preventive

Nella maggior parte dei casi, i pavimenti sono costituiti in marmo. Viene scelto per la sua bellezza e per la sua versatilità, sposandosi perfettamente con tutti gli stili scelti per la casa.

Brillante e raffinato, i suoi colori e le venature sono fantastiche in ogni angolo della casa. Quelle che spesso e volentieri si vedono in casa sono scale e pavimenti in marmo, da pulire con molta attenzione per non danneggiarle.

Nonostante il marmo sia un bellissimo materiale, purtroppo si sporca continuamente e facilmente per questo motivo è importante seguire le istruzioni del produttore. Non solo, ci possono essere anche dei rimedi naturali indicati da applicare ma subito dopo aver svolto alcuni passaggi essenziali:

Passare la scopa o l’aspirapolvere per eliminare ogni traccia di polvere

Passare un panno cattura polvere o un panno pulito per eliminare i residui di polvere dimenticati dal passaggio di cui sopra

Fare attenzione agli angoli, dove si annida la maggior parte della polvere.

Detersivo naturale per avere pavimenti pulitissimi

Una volta che la superficie è priva di polvere è il momento di preparare il detersivo naturale fai da te per avere dei pavimenti pulitissimi. Gli ingredienti sono:

Acqua 500ml

Sapone di Marsiglia 1 cucchiaio

Bicarbonato di sodio 1 cucchiaio

Olio essenziale alla menta o lavanda 4 gocce

Il sapone di Marsiglia e il bicarbonato di sodio sono due alleati che si uniscono, per pulire e igienizzare i pavimenti oltre che donare all’ambiente un fresco profumo di pulito. L’Olio essenziale è facoltativo, per avere un profumo ancora più buono in tutta la casa.

Procedere unendo il sapone e il bicarbonato, scoscendo le scaglie in caso di panetto. Diluire tutto nell’acqua e mescolare, versando in un flacone comodo da usare.

Una volta che il detersivo fai da te e pronto, basterà riempire un secchio con acqua tiepida versandone solo mezzo tappino. Procedere lavando le scale con l’ausilio di un panno in microfibra, asciugando strizzando man mano che si fanno delle passate per poi lasciare asciugare.

Una raccomandazione: asciugare bene tutte le macchie di acqua, perché il marmo tende ad assorbirle. Subito dopo si passa alla lucidatura del pavimento, con un il trucco della nonna sempre valido.

Basterà prendere un panno in lana – oppure un collant che non si usa – posizionandolo sulla scopa. Passarlo su tutta la superficie per renderla ancora più bella e pulita.