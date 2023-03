La Lega Calcio vorrebbe fare un accordo con Sky

La Lega Calcio, pur di raggiungere il proprio obiettivo, sta valutando di chiedere i prestiti alle diverse banche per poter fare la propria offerta nei confronti della pay tv.

Tuttavia le difficoltà lungo il percorso sono tante, considerato che Comcast si è impegnato una grossa fetta di denaro e non ha la minima intenzione di cedere.

La Serie A desidera Sky

Ne parla La Stampa ma è un argomento che ultimamente viene trattato da molti. La Serie A sta tentando di prendere in contropiede le emittenti televisive. Proprio per questa ragione, oggi è programmata a Milano un’assemblea dei club per trovare una soluzione a due quesiti. Gli argomenti trattati riguardano il futuro del calcio italiano, nello specifico si parlerà della prossima asta per i diritti tv e dei negoziati con cinque banche che si sono offerte di finanziare il pallone.

La maggioranza dei presidenti sembra essere orientata verso un unico obiettivo, ovvero quello di agire a debito. Vale a dire che l’idea sarebbe quella di trattare con uno degli istituti di credito che ha messo a disposizione un eventuale prestito. Bisogna però prendere in considerazione anche un tavolo pregiudiziale, ovvero cosa fare con i soldi in questione.

L’idea che sembra aver trovato maggiore approvazione è quella di utilizzare il credito ricevuto per fare un’offerta nei confronti della pay tv Sky. Insomma la Lega Calcio vorrebbe acquisire Sky Italia in modo da poter organizzare l’emittente televisiva ora nelle mani del gruppo Comcast. In questo modo la Lega si andrebbe a semplificare il lavoro e non dovrà più partire da zero con il canale telematico.

Il progetto della Lega

Questo progetto ormai è nella mente della Lega da tantissimo tempo ed è stato anche contemplato in modo esplicito all’interno delle linee guida per il prossimo bando di immagini.

Sky è arrivata a Comcast nel 2018, anno in cui Rupert Murdoch l’ha venduta per 40 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi il gruppo ha investito tantissimo in Italia, portando grandi novità come i televisori Sky Glass e l’esclusiva della Formula 1 e la Champions League fino al 2027. Oltretutto recentemente è stato anche annunciato nei prossimi mesi, per i dipendenti del gruppo, potrebbero esserci 800 riconversioni o uscite volontarie.

La Lega Calcio, nel caso in cui proponesse la sua offerta, potrebbe raggiungere il proprio obiettivo anche se ci sono tanti problemi da dover affrontare. Intanto dovrebbe essere Luigi De Siervo, l’amministratore delegato, a proporre l’idea.

Non è detto che Comcast sia d’accordo e potrebbe decidere di cedere Sky Italia. Tra i tanti scenari che potrebbero presentarsi, c’è anche la possibilità che la Lega possa prelevare unicamente la quota di Sky Sport.