Paura a Taranto: aereo perde una ruota appena dopo il decollo

A Taranto un aereo ha perso una ruota dopo aver decollato dall’aeroporto Taranto – Grottaglie e questa è finita in un vigneto.

Attimi di paura a Taranto per questo incidente avvenuto pochi secondi dopo il decollo. Per fortuna non ci sono stati feriti ma l’episodio insolito è diventato virale grazie a un video girato da un testimone.

Aereo perde una ruota a Torino

Un passante ha ripreso l’intera scena della storia che vi raccontiamo oggi, la quale arriva da Taranto.

Precisamente, siamo all’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto – Grottaglie. Qui un aereo si è alzato in cielo e pochi secondi dopo ha perso una ruota.

Questa si è staccata pochi secondi dopo che il velivolo ha lasciato la pista di decollo ed è rimbalzata diverse volte al suolo prendendo sempre più velocità durante la corsa.

Per fortuna però non è avvenuto nulla di grave infatti non ci sono stati feriti e la ruota è precipitata su un vigneto poco distante l’aeroporto, dove alcuni contadini l’hanno trovata.

Il velivolo Boeing 747 LCF Dreamlifter è il protagonista di questa singolare vicenda ed era diretto ad Atlanta, in Georgia, dove doveva trasportare delle sezioni di fusoliera per il Boeing 787.

Questi strumenti vengono prodotti in uno stabilimento della Leonardo che appunto si trova nella capitale della Georgia.

L’allarme alle autorità

L’episodio è rimbalzato velocemente in diversi siti online poiché una delle persone che ha assistito, ha ripreso tutto con il suo smartphone postando poi il video sui social.

Gli agricoltori che hanno ritrovato lo pneumatico hanno subito avvisato le autorità riferendo che non ci sono feriti, tuttavia l’oggetto ha sfondato una recinzione e spezzato un palo che faceva parte di un vigneto.

Si indaga per capire come mai questa ruota si sia staccata, infatti l’episodio è gravissimo e l’epilogo poteva essere ben peggiore di questo.

Stando ai primi dettagli emersi, l’episodio non ha influenzato la riuscita del decollo e non ha causato problemi all’equipaggio, quindi il mezzo ha proseguito il suo viaggio verso la Georgia.

Al suo arrivo, gli addetti alla manutenzione si occuperanno di riparare il danno e sostituire la componente mancante.

Le autorità che si stanno occupando di questo fatto, ossia gli agenti del Commissariato di Grottaglie, vogliono vederci chiaro e così hanno provveduto a mettersi in contatto con i responsabili della manutenzione dei velivoli dell’azienda per fare luce su quanto accaduto ed accertare le responsabilità.

Tragedia sfiorata quindi quella avvenuta oggi a Taranto, ma continuano gli accertamenti e probabilmente verrà aperta un’inchiesta.