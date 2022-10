“Che belle, quanto amore” Rosalinda Celentano completamente pazza di lei | FOTO

Figlia del mitico Adriano Celentano, Rosalinda Celentano non pubblica spesso contenuti sulla sua vita privata sui social, ma stavolta ha fatto una dedica meravigliosa a una persona molto speciale per lei. Ecco cosa ha scritto.

Rosalinda Celentano è una delle figlie del grande Adriano, celebre cantante per non dire leggendario del mondo musicale italiano. Figlia d’arte, nella sua carriera ha imitato il padre intraprendendo una strada nel canto, ma poi è diventata attrice, pittrice e anche scultrice.

Rosalinda non esterna spesso ciò che vive quotidianamente sui social, a parte informare i fan su progetti e lavoro, ma in questi giorni ha deciso di fare una dedica molto speciale a una persona che per lei significa tantissimo. Ecco a chi.

Rosalinda Celentano e la depressione: come ne è uscita

Come dicevamo, Rosalinda Celentano ha dovuto affrontare un periodo molto difficile nella sua vita, quando ha dovuto affrontare un momento di depressione.

Come lei stessa ha raccontato a Storie Italiane, Rosalinda ha scoperto di essere omosessuale, un coming out non semplice che tutta la famiglia ha dovuto affrontare.

In quel periodo, Rosalinda non è stata molto serena e ha dovuto combattere con la depressione. Grazie, però, alle persone che tanto la amano, proprio come sua sorella Rosita, la donna per fortuna ce l’ha fatta e ha superato il buio di quei momenti.

Rosalinda, inoltre, ha dovuto superare anche un tumore al seno anni fa, un problema che fortunatamente ha superato ma che all’epoca non è stato semplice da affrontare.

La battaglia contro il cancro, per fortuna, l’ha vista vittoriosa ma sicuramente è un periodo che la figlia di Adriano Celentano non dimenticherà facilmente.

Rosalinda Celentano e la dedica commovente: “Il mio cuore accelera”

Figlia d’arte, ultima dei figli di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda Celentano si è sempre distinta per la sua personalità e per la sua voglia di fare, nonostante le tante difficoltà che la vita, purtroppo, le ha presentato.

Essere figlia d’arte non è mai semplice, ma Rosalinda ha sempre dimostrato un grande amore per la sua famiglia, non solo per i due famosi genitori, ma anche per i suoi fratelli, Rosita e Giacomo.

Proprio ieri ha deciso di fare una dedica stupenda a uno dei due: parliamo della sorella Rosita, anche lei molto celebre per la sua carriera televisiva, con la quale ha un bellissimo rapporto.

Rosalinda ha pubblicato una foto molto bella su Instagram, in cui abbraccia sua sorella e le dedica delle parole davvero commoventi. Ecco cosa ha scritto:

Guardo questa immagine e ad un tratto

il mio cuore Accelera Di Bellezza e Amore.

Grazie @rositacelentano_per Amarmi sempre!

Una dedica molto romantica, che dimostra come il rapporto tra le due sorelle sia molto bello, pieno di complicità e di rispetto. Proprio loro, in diverse interviste, hanno sempre confermato di essere molto legate l’una all’altra, anche se sono molto diverse tra loro.

Rosita è più spumeggiante mentre Rosalinda è più introversa, ha un animo più fragile, anche per via del suo passato con la depressione.

Attualmente, Rosalinda Celentano dopo la partecipazione a Ballando Con le Stelle nel 2020, ha deciso di allontanarsi dai riflettori, dedicandosi alla sua vita e alla sua arte, anche se voci di corridoio dicono che forse potrebbe tornare presto in televisione.

Sarà vero? Non resta che aspettare novità, intanto Rosalinda sembra serena e felice insieme alla sua famiglia e ai suoi cari.