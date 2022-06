Patente: l’incentivo che ti regala 2.500 €, chi può usufruirne per iscriversi

Grazie al bonus patente tutti gli under 35 potranno richiedere un voucher che li rimborserà fino a 2.500 euro.

Fra i tanti bonus messi a disposizione del governo negli ultimi mesi, uno in particolare farà la gioia di tutti gli aspiranti automobilisti. Stiamo parlando del bonus patente che ci permetterà non solo di ottenere l’agognata abilitazione alla guida, ma anche dei voucher per rimborsarci della cifra spesa.

Tutto questo, dunque, sarà possibile grazie all’entrata in scena del decreto mille proroghe. Quest’ultimo, infatti, permetterà a chiunque voglia di acquisire una patente speciale utile a trovare nuovi sbocchi nel mondo del lavoro. Andiamo a vedere, dunque, di preciso, come andare ad usufruire del bonus e come funzionerà.

Bonus patente per gli under 35 che potranno richiedere un voucher che li rimborserà fino a 2.500 euro

Prima di iniziare però bisogna ricordare come il nostro paese non stia attraversando un periodo florido dal punto di vista economico dal 2008. Dopo la crisi delle banche, infatti, abbiamo avuto diversi aumenti di costi per quanto riguarda il carburante.

Non ultimo quello sfortunatamente causato dall’invasione dell’Ucraina che ha fatto rialzare il prezzo di tutti i beni di prima necessità. Per questo motivo, dunque, il governo sta cercando di proporre nuove iniziative utili a combattere questa costante crisi economica.

A preoccupare, dunque, è soprattutto la disoccupazione giovanile salita al cinquanta percento in alcuni stati negli ultimi anni. Proprio per questo motivo, come detto, l’obiettivo principale di questo bonus patente è quello di creare nuovi posti di lavoro.

Con questo bonus potremo facilmente ottenere l’abilitazione professionale CQC e lavorare con dei mezzi pesanti

Quest’ultimo offrirà a tutti gli under 35, infatti, un voucher di rimborso spese di 2.500 euro. Ulteriori spiegazioni, dunque, ci vengono fornite da un video su Tik Tok dell’utente AutoscuolaBasile_1. Quest’ultimo ha aspettato come chi vuol prendere la patente per mezzi pesanti questo è il momento giusto approfittando del bonus patente.

Quest’ultimo ha spiegato, quindi, come questo bonus ci permetterà di ottenere a costo zero o quasi l’abilitazione professionale CQC. Il voucher, infatti, non potrà ricoprire tutto il costo delle lezioni ma solamente fino all’ottanta percento. Per poter utilizzare questo finanziamento, dunque, dovremo attendere il luglio di quest’anno, mese in cui entrerà in vigore.

Il Programma patente giovani autisti per l’autotrasporto, inoltre, potrà essere sfruttato fino al 31 dicembre del 2026. Insomma un’opportunità da non lasciarsi scappare e che ci permetterà di ottenere una qualifica finita per poterci cimentare nel mondo del lavoro. Appuntamento, quindi, a fra qualche mese quando il bonus diventerà operativo.