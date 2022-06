Pasta senza glifosato, l’unica a salvarsi: le altre meglio che te le scordi subito

Pasta senza glifosato: da anni si parla di una vera lotta all’erbicida. Ecco l’unico brand che si salva, mentre gli altri marchi è meglio che te li scordi.

Continua l’allerta alimentare: dopo il pesce, la frutta e la verdura, anche il grano e la pasta alimentare finisce sotto accusa. Si parla di una vera e propria lotta al glifosato nella pasta: è allerta per alcuni lotti di spaghetti di certi brand acquistabili nei supermercati e in altri negozi al dettaglio.

Già lo scorso anno erano stati segnalati casi di pasta alimentare contaminata dal potente erbicida. Le tracce di glifosato nella pasta alimentare preoccupano seriamente l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che classifica questo erbicida come cancerogeno e nocivo per la salute dell’uomo.

Pasta alimentare: la contaminazione del glifosato

La pasta alimentare rappresenta uno degli alimenti fondamentali della Dieta Mediterranea, modello alimentare consigliato dai nutrizionisti. La pasta alimentare è un derivato amidaceo del grano duro: si tratta di un alimento ad alta densità energetica.

Il grano impiegato per la produzione della pasta alimentare viene contaminato con il glifosato e altri pesticidi chimici considerati dannosi per la salute dell’uomo. Il glifosato è un prodotto chimico ed erbicida ampiamente utilizzato in agricoltura per combattere le erbacce.

Allarme pasta con glifosato: quali sono i danni per la salute?

Diversi studi e ricerche scientifiche hanno dimostrato che il glifosato è un erbicida che provoca danni alla salute. La IARC (International Agency for Research on Cancer) ha definito l’erbicida come ‘probabile cancerogeno per l’uomo’. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “The Lancet Oncology” e conferma la tesi che il glifosato agisce come ‘interferente endocrino’ e compie un’azione oncogena.

Inoltre, l’assunzione di questo erbicida ha effetti negativi sul sistema ormonale. Favorisce la prevalenza estrogenica e abbassa il livello di testosterone nell’uomo, con conseguente perdita di potenza e libido.

Pasta con glifosato: l’unico brand che puoi acquistare tranquillamente

Tra tutte le paste alimentari che è possibile reperire sugli scaffali del supermercato c’è un brand che può essere acquistato tranquillamente dai consumatori. Stiamo parlando della pasta alimentare Barilla.

A confermarlo è uno studio che è stato pubblicato dalla rivista svizzera K-Tipp. Il test sull’eventuale presenza di glifosato è stato condotto sulle confezioni di spaghettoni e di penne integrali. Inoltre, è emerso che la pasta Barilla non contiene tracce di Pirimifos-metile, una sostanza impiegata in agricoltura come insetticida.