Pasta, la migliore a 72 centesimi senza glifosato: la trovi in questo supermercato

Pasta alimentare: ecco la migliore in vendita a soli 72 centesimi secondo un’indagine condotta sul mercato svizzero.

La pasta alimentare è l’indiscussa protagonista della Dieta Mediterranea: è buona, sostanziosa, salutare e ricca di tante proprietà benefiche per l’organismo umano. Anche i nutrizionisti consigliano di consumare la pasta condita con ingredienti sani, naturali e non industriali. La fama della pasta alimentare è legata alle sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali, oltre che per la composizione con ingredienti semplici e per la totale assenza di conservanti e coloranti.

Purtroppo, succede che nel ciclo produttivo della pasta alimentare entrino in contatto sostanze nocive per la salute dell’uomo. Sul sito istituzionale del Ministero della Salute capita che vengano pubblicate note ministeriali aventi ad oggetto il richiamo di pasta alimentare contenente tracce di glifosato, un pesticida impiegato nella coltivazione del grano.

Tuttavia, fortunatamente, ci sono paste alimentari in commercio che non contengono alcuna traccia di glifosato e sono vendute a buon prezzo. Dunque, è possibile risparmiare acquistando pacchi di pasta alimentare di qualità eccellente e con un buon rapporto qualità/prezzo. Esborsano una cifra di importo inferiore ad un euro è possibile portare a tavola un piatto di pasta alimentare sano e senza tracce di pesticidi. Ecco il brand alimentare che dobbiamo acquistare per garantirci la qualità del prodotto.

Pasta alimentare: quali sono i benefici per l’organismo umano?

La pasta alimentare è sicuramente la regina della cucina mediterranea ed è ricca di benefici nutrizionali per l’organismo umano. Ricca di carboidrati, di Vitamina D ed E, il consumo di pasta alimentare aiuta ad accelerare il metabolismo basale, a regolare la pressione del sangue e a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Inoltre, conferisce sazietà e apporta le fibre all’intestino.

Tuttavia, non bisogna assolutamente esagerare con il consumo della pasta alimentare in quanto gli zuccheri contenuti si trasformano in grassi. Anche il condimento gioca un ruolo importante, per questo i nutrizionisti consigliano di consumare un piatto di pasta condito con pomodoro fresco e basilico o con gli ortaggi freschi di stagione.

Pasta alimentare: ecco la migliore da consumare e la più economica

Quante volte ci domandiamo: “Quale pasta alimentare mettere nel piatto?”. A darci una risposta è un post pubblicato da Il Salvagente a partire da uno studio condotto in Svizzera da Ktipp-Saldo. Dall’analisi condotta su diciotto prodotti presenti sul mercato elvetico, è emerso che il migliore marchio di pasta alimentare è Barilla.

È la più salutare in assoluto, presenta ottime caratteristiche organolettiche, purezza dell’impasto e viene venduta ad un prezzo davvero economico: 72 centesimi a pacchetto. Ecco un’ottima pasta alimentare con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Inoltre, non bisogna dimenticare che questa pasta alimentare può essere acquistata in qualsiasi supermercato e negozio di vendita al dettaglio.