Rimane ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi. Una Pasqua lontana dai suoi affetti e dalle persone più care quest’anno ricoverato da 5 giorni per una infezione polmonare.

Secondo l’ultimo bollettino medico, l’ex premier 86 enne, avrebbe passato la notte in maniera tranquilla e dalla struttura ospedaliera fanno sapere che non saranno previsti ulteriori aggiornamenti.

La Pasqua di Silvio Berlusconi

Quella di quest’anno per Silvio Berlusconi sarà una Pasqua insolita e diversa. Ricoverato da 5 giorni per una infezione polmonare presso il San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni di salute sono in miglioramento.

Nella giornata odierna non saranno previsti bollettini medici e i suoi affetti più cari faranno visita al leader di Forza Italia.

“Sono sereno e fiducioso, stiamo facendo del nostro meglio, tutto va secondo gli standard attesi”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal suo medico Alberto Zangrillo, il quale è ottimista circa le condizioni di salute dell’ex premier 86 enne. La sua quarta notte nel reparto di terapia intensiva è trascorsa serenamente e Silvio Berlusconi sta reagendo in maniera ottimale alle terapie proposte.

Le dichiarazioni degli esponenti politici

In questi giorni tantissime persone sono andate a portare un saluto a Silvio Berlusconi, ricoverato da 5 giorni al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. Dai familiari ai colleghi del mondo politico, tutti si sono stretti intorno al premier per dargli forza in questa nuova battaglia che sta portando a testa alta.

“la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata”.

Queste le parole rilasciate ai cronisti da Gianni Letta, subito dopo essere uscito dall’ospedale San Raffaele, raccontando ai giornalisti di aver trovato il premier in miglioramento e di reagire bene alle terapie.

“Tornerà presto e certo non si ritirerà a vita privata, non è nella sua natura. Sarà ancora un grande protagonista della politica”.

Queste le parole di Antonio Tajani, esponente di Forza Italia e ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel governo Meloni, intervistato dal Corriere della Sera.

Tajani ha spiegato che Berlusconi è un caposaldo importante per il partito e la sua presenza risulta essere fondamentale per rafforzare questa organizzazione.

Attesa la visita dei parenti

Ricoverato da mercoledì, i parenti di Silvio Berlusconi da 5 giorni non hanno saltato nemmeno un giorno di visite presso il San Raffaele di Milano. Nella giornata di oggi, è prevista la visita del fratello Paolo e dei figli Luigi, Marina e PierSilvio. Un modo per trascorrere la Santa Pasqua con il premier.