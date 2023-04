Nel corso della sua carriera, il professore ha maturato competenze avanzate anche nel campo del trapianto di midollo e da anni lavora per lo sviluppo clinico di programmi di terapie avanzate nell’ambito oncologico e non solo.

Zangrillo è più conosciuto e in realtà molto corteggiato dalla politica anche se in più di un’occasione ha affermato di essere nato come medico e voler morire come medico. La sua carriera medica è sempre stata dedicata alla rianimazione, infatti il professore ha lavorato molto affinché la terapia intensiva fosse interpretata in più di una modalità in modo da coinvolgere le competenze che possono essere utili al malato, personalizzando le cure in base alle varie situazioni.

Come il suo paziente, anche lui è Cavaliere della Repubblica Italiana e ha ricevuto anche il titolo di Commendatore. Insomma, al fianco delle preoccupazioni che chiaramente ci sono se guardiamo alla situazione attuale di Berlusconi, c’è anche la certezza che si trova in ottime mani e in una struttura all’avanguardia dove sicuramente il suo desiderio di tornare alla vita normale, verrà esaudito con i migliori mezzi a disposizione.

Amici e familiari sono consapevoli che una volta uscito dovrà essere controllato più spesso per la patologia ma lo spirito e voglia di fare sono così forti in lui che riuscirà a farcela anche stavolta, proprio come lui ha affermato. La malattia non lo ha buttato già nemmeno per un attimo, tornare alle sue “faccende quotidiane” sarà un toccasana per lui, che verrà sempre seguito attentamente dal duo di professori.