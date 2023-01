Parte nuovo bonus 1000 euro per i lavoratori: ecco a chi spetta

C’è un nuovo bonus 1000 euro pronto per questi lavoratori che potranno richiederlo in questo modo: spetta proprio a loro.

Il Governo Meloni ha pensato di introdurre alcuni bonus che sono stati presi in eredità dal Governo Draghi. Poi ce ne sono altri che si possono considerare nuovi o revisionati, così da poter abbracciare una platea di aventi diritto molto più alta. Ed è qui che entra in scena questo bonus da 1.000 euro che spetta ad una determinata fetta di lavoratori. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e come fare domanda.

Bonus 1.000 euro: caratteristiche e a chi spetta

C’è un bonus molto interessante per gli italiani e per un gruppo di lavoratori in particolare, di ben 1.000 euro. Si tratta del bonus SAR 2023 che è stato studiato appositamente per i collaboratori con contratto di somministrazione.

Per fare chiarezza, si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti che fanno parte del Fondo per la Formazione e il sostegno del reddito. Questo contributo economico viene riconosciuto a chi è rimasto disoccupato dopo un periodo di lavoro sotto contratto di somministrazione. Un aiuto che è stato finalizzato con un contributo del 4% sulle contribuzioni lorde che è totalmente a carico dell’agenzia per il lavoro.

È un sostegno che viene erogato anche nel nuovo anno 2023 a tutti i lavoratori -come accennato – che hanno lavorato sotto contratto di somministrazione determinato o indeterminato. Le condizioni possono essere le seguenti:

45 giorni senza lavoro e 110 giorni di lavoro negli ultimi dodici mesi a partire dall’ultimo contratto firmato per il lavoro;

45 giorni senza lavoro e con 90 giorni minimi lavorativi negli ultimi dodici mesi che partono dal giorno effettivo di lavoro ultimo:

45 giorni senza lavoro e con la chiusura della procedura prevista dall’articolo 25 del Contratto di Lavoro che regola le Agenzie per il Lavoro.

Come si fa la domanda per il bonus 1.000 euro?

Tutti i soggetti che desiderano ottenere il bonus 1.000 euro dovranno fare domanda attraverso i sindacati oppure direttamente sul sito ufficiale, iscrivendosi nella piattaforma Fondo. La domanda deve essere compilata in tutti i suoi campi e bisogna allegare i documenti richiesti.

È possibile anche inviare la domanda tramite lettera, con raccomandata A/R con tutti i documenti allegati. Deve comunque essere presentata entro 68 giorni dal 45° giorno di disoccupazione.

Cosa allegare alla domanda?

Modulo completamente compilato della richiesta

Documenti di identità

Tessera sanitaria in fotocopia

Buste paga – tutte le copie

Contratto con la cessazione del lavoro

Certificato anagrafico che viene rilasciato dal 45° giorno di disoccupazione

Eventuale infortunio

Verranno erogati 1000 euro lordi per tutti coloro che hanno lavorato su 110 giornate effettive di lavoro. Per tutti gli altri ci sono 780 euro lordi che verranno erogati sulla base delle giornate di somministrazione impiegate. Unico svantaggio, questi fondi vengono rilasciati con tempistiche molto lunghe.

In ogni caso, prendere appuntamento con un professionista del settore così da presentare tutti i documenti e inviare la domanda completa.