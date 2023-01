Meloni ringrazia per gli auguri del compleanno: “Mi auguro di essere audace, concreta”

La premier, Giorgia Meloni, prima donna presidente del consiglio, festeggia i suoi 46 anni a Palazzo Chigi. Sui social, scrive un lungo post per ringraziare tutti coloro si sono ricordati di farle gli auguri e infine dedica questa giornata a lei stessa con dei messaggi di autodedica nei suoi confronti.

La leader di Fratelli d’Italia, ha trascorso il suo primo compleanno da premier in famiglia, lontana per un giorno dai riflettori della politica. Un compleanno intimo, avvolto dal calore della figlia, del compagno e delle persone a lei care.

I 46 anni di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

Primo compleanno da Presidente del Consiglio per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che oggi ha compiuto 46 anni. Insediata al Governo lo scorso ottobre, ha festeggiato questo suo giorno in compagnia della figlia Ginevra e del compagno Andrea Giambruno.

Presenti anche la madre e la sorella. Un compleanno in famiglia, lontano dai riflettori. Almeno per un giorno. Giorgia Meloni, ha poi voluto ringraziare in un lungo post nei suoi profili social tutti coloro che le hanno dedicato un pensiero in questo giorno speciale. Nei ringraziamenti non sono mancati anche gli auto ringraziamenti alla sua persona.

“Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia”.

Dalla Garbatella al Governo

In 46 anni ne ha fatta di strada Giorgia Meloni, prima donna a ricevere l’incarico di presidente del consiglio. Entrata al governo quando aveva solo 30 anni, il suo primo mandato è stato da vice presidente della Camera.

15 anni dopo, invece, viene eletta per governare il paese. La prima donna in Italia a ricoprire questa carica. Una ragazza che ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza nel quartiere romano della Garbatella e che oggi, a 46 anni compiuti, è diventata una leader.

Nel suo primo compleanno da premier, Giorgia Meloni fa un bilancio della sua vita, sia privata che professionale. Si fa anche delle promesse, non soltanto nei confronti di se stessa, ma anche verso la Nazione.

Un compleanno in cui ripone fiducia alla sua persona, in cui si augura di essere sempre con lo stesso spirito e con il coraggio che in tutti questi anni ha dimostrato. Un compleanno, festeggiato oggi, in compagnia dei suoi affetti più cari, lontano dagli occhi indiscreti e dai riflettori.

Una ricorrenza in compagnia della figlia Ginevra, del suo compagno, della madre e anche della sorella. Un giorno spensierato per celebrare i suoi 46 anni.