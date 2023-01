Parte il bonus famiglia di 2992 euro, ecco per chi è a partire da quando

Un bonus famiglia che arriva a ben 2.992 euro da prendere al volo. Questo è dedicato solo ad una determinata categoria: ecco quale.

È in arrivo un nuovo bonus famiglia che sarà sicuramente ottimo per chi ha necessità di un aiuto, in un periodo molto difficile e complicato. I bonus non sono stati tutti confermati ma è anche vero che alcuni hanno avuto una chiave di lettura diversa, così da poter abbracciare varie categorie. Uno in particolare è sicuramente interessante, dal valore di 2.992 euro: solo una categoria potrà richiederlo e a queste condizioni.

Bonus famiglia, quali sono le caratteristiche?

Quando si parla di bonus famiglia, non si ha mai una chiara certezza che questo sia per tutti. Infatti, alcuni aiuti sono stati rivisti in toto al fine di poter abbracciare una ampia platea di coniugi con figli.

In questo caso si parla del bonus nido, che è uno strumento che serve per agevolare le famiglie che hanno un ISEE che non supera una determinata cifra. Sono stati studiati per fare in modo che i bambini potessero avere una determinata crescita sia a livello scolastico e sia a livello sociale.

In un periodo così difficile, non sempre le famiglie dispongono dei mezzi necessari per fare in modo che i bimbi frequentino l’asilo nido. Il bonus nido deve essere considerato come uno sconto, utile alla riduzione effettiva della spesa per il pagamento delle rette mensili dell’asilo. È un contributo in denaro, così da sentirsi liberi di iscrivere i ragazzi e dare loro l’opportunità di frequentare l’istituto.

2.992 euro di bonus: a chi sono destinati?

I requisiti che vengono richiesti per fare domanda per questo bonus sono i seguenti:

I genitori del bambino devono avere la cittadinanza italiana

Devono essere cittadini dell’Unione Europea

Devono avere un permesso di soggiorno per lungo periodo

In alternativa si può avere una carta di soggiorno per cittadini extracomunitari come da legge italiana vigente.

Non è tutto, il genitore che richiede il bonus deve essere lo stesso che paga la retta, inoltre il figlio deve avere la stessa residenza del soggetto appena citato.

È importante dimostrare e documentare l’iscrizione avvenuta presso l’asilo nido pubblico oppure privato con il pagamento effettuato delle rette. In fase di domanda verranno richiesti anche questi importanti documenti. Non solo, gli importi saranno calcolati in base all’ISEE di competenza.

Per esempio, chi percepisce 25.000 di ISEE massimo all’anno potrà percepire ben 2.992 euro per 11 mensilità.

Come fare la domanda? I genitori che sono interessati a richiedere questo bonus potranno fare domanda attraverso il Caf di competenza. Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere consegnati, ovvero ISEE – certificazioni e anche pagamenti avvenuti della retta per l’asilo nido del figlio in questione. Si ricorda che il bonus cambia di importo a seconda dell’ISEE presentato.