Parte il bonus da 1000 euro, in cosa consiste e quali famiglie possono richiederlo

Un nuovo bonus da 1000 euro potrà agevolare notevolmente le famiglie che lo richiedono. Vediamo di cosa si tratta.

La legge di Bilancio 2023, entrata in vigore sin dal mese di gennaio, prevede l’introduzione di diversi bonus.

Bonus: quelli previsti per il 2023

Anche per il 2023, in Italia sono previsti diversi bonus ovvero incentivi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio che hanno l’obiettivo di favorire alcune categorie di persone o settori specifici dell’economia.

Le agevolazioni fiscali previste dai bonus vengono, generalmente, erogate sotto forma di sconti, detrazioni o rimborsi per specifiche spese sostenute.

Alcuni bonus che abbiamo già imparato a conoscere nel corso degli anni passati, si rinnoveranno anche per il 2023. Altri, invece, sono completamente nuovi.

Tra i graditi ritorni spicca il bonus Vacanze. Questa agevolazione consentirà di ricevere un rimborso della metà delle spese per fare vacanza in strutture convenzionate. L’importo massimo che si può ricevere è pari a 500 euro.

Un altro incentivo previsto è quello per i mobili che prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e arredi per la propria abitazione, con un limite massimo di 10.000 euro.

Vediamo ora un’altra agevolazione che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per le famiglie che ne fanno richiesta. Vediamo di cosa si tratta.

Un incentivo per ristrutturare il bagno

Il bonus previsto per il 2023, che potrebbe far avere una notevole agevolazione a chi lo richiede o, per lo meno, risparmiare molto, è il bonus ristrutturazione bagno.

Il tipo di lavori che si possono fare in bagno possono essere ordinari o straordinari. I primi, hanno l’obbiettivo di scegliere di apportare migliorie all’ambiente e alla funzionalità del bagno. Quelli straordinari, invece, devono essere fatti immediatamente e servono a ripristinare la funzionalità di qualcosa che si è rotto.

Una volta individuata la tipologia di spesa, si potrà fare richiesta dell’agevolazione che può essere sia per i lavori ordinari che per le ristrutturazioni. Il bonus ristrutturazione bagno consente di ottenere una detrazione fiscale fino al 50% sulla spesa sostenuta. Tuttavia, va tenuto presente che tale incentivo sarà disponibile solo fino al 31 dicembre 2024, pertanto è consigliabile avviare tempestivamente un progetto di ristrutturazione per poter beneficiare dell’agevolazione. In questo modo, si potrà procedere alla ristrutturazione del proprio appartamento usufruendo di un vantaggioso sconto fiscale.

Si può richiedere al massimo un rimborso pari a 96 mila euro. Esso potrà essere erogato attraverso 10 rate annuali. Inoltre, sarà previsto uno sconto diretto sull’IRPEF che si può pagare ogni anno oppure con sconto in fattura. Non potranno essere detratte le piccole spese ordinarie come, ad esempio, la sostituzione dei sanitari.

In tal caso, se si vuole ammodernare il proprio bagno si può chiedere il bonus mobili. Se, invece, la manutenzione straordinaria riguarda le tubature, meglio chiedere il bonus idrico per un massimo di 1000 euro a famiglia.