Torna la paura a Parigi nella tarda mattinata di venerdì 25 settembre. Una persona ha accoltellato 4 passanti che si trovavano vicino alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo: due di loro sarebbero rimasti feriti gravemente. La Polizia – con un messaggio pubblicato su Twitter – ha invitato tutti i cittadini a non avvicinarsi alla zona, che rimane pattugliata dagli agenti.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

L’attacco è avvenuto fuori la sede della società di produzione televisiva Premières Lignes Television, tra Rue Nicolas Appert e rue Gaby Sylvia, ma l’intero quartiere di boulevard Richard Lenoir è stato transennato. I due presunti autori dell’attentato sono stati fermati e si trovano in stato di fermo. È stata aperta un’inchiesta per “tentato omicidio in relazione a un’azione terroristica, associazione terroristica criminale”.

Parigi, attacco vicino a Charlie Hebdo

Un testimone dell’accoltellamento avvenuto in Francia, a Parigi, ha raccontato di aver visto una donna ferita. All’emittente locale BFMTV avrebbe detto: “Ho sentito delle grida, mi sono affacciato alla finestra e ho visto una giovane donna con una ferita alla testa e del sangue sul viso, era nel panico. Veniva dal palazzo della vecchia sede di Charlie Hebdo“. Secondo le primissime ricostruzione pare che gli autori dell’attacco abbiano colpito alcuni giovani dipendenti che stavano fumando sulla strada sotto la targa in ricordo della vittime dell’attentato di Charlie Hebdo.

Sul luogo dell’accoltellamento è stato avvistato anche un pacco sospetto. Al Ministero degli Interni francese, invece, è stata allestita un’Unità di Crisi. Poche ore dopo, inoltre, è stata ritrovata anche una mannaia da cucina utilizzata durante l’attacco.

Il premier francese, Jean Castex, non appena appresa la notizia ha subito lasciato la conferenza stampa per seguire le indagini. Anche il presidente Macron segue gli aggiornamenti. La zona attorno a boulevard Richard Lenoir, vicino alla Bastiglia, è presidiata dalla Polizia ed è stata transennata. Le scuole e gli uffici attorno all’area sono rimasti blindati, mentre i genitori che avevano lasciato i figli negli istituti vicino alla Bastiglia sono già stati avvisati di attendere la fine dell’emergenza prima di andare a recuperarli.

Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Une attaque à l'arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l'Intérieur @GDarmanin.

Attacco a Parigi: arrestati due sospetti

Alcuni passanti avrebbero riferito di aver visto due persone accoltellare 4 passanti, due dei quali in maniera molto seria. Due sospettati sono stati fermati dalla Polizia e si trovano in stato di fermo. Il secondo uomo è stato fermato all’altezza della stazione della metropolitana “Richard Lenoir”, mentre il primo era stato fermato nei pressi dell’Opera Bastille. Sul sito di Radio Europe 1 si legge che il primo sospetto sarebbe stato fermato “con numerose macchie di sangue addosso“. Le armi che avrebbero utilizzato sarebbero un coltello e un machete.

Il primo attentatore fermato è un pachistano di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati comuni. Non avrebbe comunque alcun precedente per radicalismo islamico. Insieme a lui è stato fermato anche un uomo di 33 anni che risulta ancora sospettato. Il suo ruolo è al vaglio degli inquirenti.

La testimonianza di un giornalista

Anche il giornalista Paul Moreira – contattato da BFMtv – ha raccontato che i dipendenti “sono stati colpiti davanti al palazzo della nostra sede, l’attentatore poi è scappato, non è entrato nel palazzo. Siamo stati evacuati con la forza. Non è un caso c’è il processo in corso per l’attentato a Charlie, sono gli stessi locali, queste persone sono state attaccate di nuovo e non sono state protette. È doloroso”.

Torna quindi l’ombra del terrorismo in Francia dopo gli attacchi del 2015. Proprio pochi giorni fa, inoltre, il giornale satirico Charlie Hebdo aveva pubblicato delle caricature in coincidenza dell’inizio del processo riferito all’attentato. Poco dopo al Qaeda aveva minacciato altri attacchi.

Notizia aggiornata alle ore 16:00 di venerdì 25 settembre 2020