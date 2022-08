Paredes-Juventus, fumata bianca vicina!

Nelle ultime ore la Juventus ha intensificato i contatti con l’entourage di Leandro Paredes, il calciatore argentino è ormai vicinissimo al ritorno in Italia, per lui i bianconeri lavorano per un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al determinarsi di particolari condizioni.



Dopo le difficoltà riscontrate nel match contro la Sampdoria, Maurizio Arrivabene ha deciso di esaudire le ultime richieste di Max Allegri cercando di portare presto in bianconero il regista tanto cercato dal tecnico toscano.

Oltre al centrocampista argentino, la Juventus prenderà anche un nuovo attaccante: nelle ultime ore Arakdiusz Milik ha superato Memphis Depay nelle gerarchie bianconere e, ad oggi, è il primo obiettivo per l’attacco di Allegri.

Paredes-Juventus, ci siamo!

Cresce l’ottimismo in casa Juventus, Paredes è ormai vicinissimo a diventare un nuovo calciatore bianconero.

Arrivabene ha, da mesi ormai, un accordo con il calciatore e sta sistemando gli ultimi dettagli con il Paris-Saint Germain.



Paredes arriverà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che poi diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Per il calciatore argentino dunque si fa sempre più probabile un ritorno in Serie A dopo l’esperienza trascorsa con la maglia della Roma.

Dopo l’infortunio di Georginio Wijnaldum anche i capitolini hanno fatto un tentativo per riportare a Roma il regista argentino, richiesta vana però con Paredes che è ormai deciso ad accettare la proposta fatta da Maurizio Arrivabene.

Il calciatore del Paris-Saint Germain sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione con il nuovo allenatore Galtier che ha pubblicamente dichiarato di non poter accontentare le richieste dell’argentino che ha esplicitamente chiesto al proprio allenatore un minutaggio maggiore.

Alla Juventus manca un vero e proprio organizzatore di gioco e contro la Sampdoria i bianconeri hanno evidenziato per l’ennesima volta tante difficoltà nell’iniziare l’azione con la costruzione dal basso.

I tifosi si aspettano un altro colpo per completare una squadra che ha bisogno di qualche rinforzo per colmare il gap com Inter e Milan, squadre che sembrano ancora superiori ai bianconeri.

Maurizio Arrivabene proverà a chiudere le trattative per Milik e Paredes nelle prossime ore con i tifosi che sognano una Juventus finalmente competitiva fino in fondo per lo scudetto.

Paredes è ormai vicinissimo a vestire la maglia bianconera, la fumata bianca è attesa in giornata con la dirigenza bianconera che oggi potrebbe chiudere definitivamente un affare su cui lavora ormai da mesi.