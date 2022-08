Festa dell’Indipendenza? Niente da festeggiare in Ucraina

By

Dopo sei mesi di guerra in Ucraina, Zelensky rafforza l’obiettivo di una vittoria militare su Putin mentre una fine negoziata si allontana.

I tamburi di guerra moltiplicano la loro onnipresenza in Ucraina mentre il linguaggio del cessate il fuoco diventa impercettibile, e ancor meno quello dell’accordo e del negoziato. Non c’è niente da celebrare a sei mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Mezzo anno di guerra non è servito a offrire una tregua riflessiva ed esaminare le condizioni di una de-escalation, ma a riportare la guerra all’invasione della Crimea nel 2014, quando la comunità internazionale era molto meno attiva di quanto non lo sia oggi.

I tamburi di guerra moltiplicano la loro onnipresenza in Ucraina mentre il linguaggio del cessate il fuoco diventa impercettibile

Le sei ore dell’incontro telematico di martedì di Zelensky con Usa, Nato e Ue sembrano ratificare il suo nuovo discorso dei giorni scorsi: l’obiettivo dell’Ucraina non è più la pace, ma la vittoria, ha detto Zelensky. Lo stesso è stato fin dall’inizio il discorso dei paesi confinanti con la Russia, quasi tutti liberati dall’orbita sovietica 30 anni fa e molti direttamente minacciati dall’espansionismo guerrafondaio di Putin.

L’annuncio di una nuova spedizione di materiale militare dagli Stati Uniti del valore di oltre 3.000 milioni di euro rafforza la percezione pubblica di una guerra prolungata nel tempo e senza l’interesse delle parti contrarie a cercare un cessate il fuoco che consenta un tavolo di dialogo.

L’emergere di prime critiche interne a Zelensky, soprattutto di fronte alle rivelazioni che ha nascosto alla sua popolazione i dati dell’intelligence statunitense che potrebbero causare demoralizzazione nei giorni precedenti l’invasione, potrebbe rafforzare un cambiamento di atteggiamento. La minima aspettativa di un accordo è un po’ più lontana, e le ultime settimane sembrano effettivamente indicare una riattivazione dell’offensiva militare ucraina.

Per quanto Mosca manipoli i suoi mezzi e nasconda le sue battute d’arresto, sembra chiaro che per la prima volta l’Ucraina stia prendendo l’iniziativa nei territori conquistati dalla Russia, con attacchi di droni in Crimea, numerose azioni di sabotaggio, il tentativo di riprendere il controllo di Kherson e, probabilmente la liquidazione di Daria Dugina, la figlia dell’ideologo ispiratore di Putin, Alexander Dugin.

Non c’è niente da festeggiare tra gli ucraini

Le conseguenze di questa guerra sono state a lungo sulle strade d’Europa sotto forma di prezzi dell’energia e inflazione che non accennano a scendere per molto tempo. L’Europa potrebbe affrontare una recessione poiché la Russia fa affidamento sull’inverno per spostare la stanchezza della guerra sul fronte dell’energia, dove sa che può smorzare il morale dei governi europei, soprattutto se iniziano a cadere solo sotto le percosse del populismo vigile. standard.

Gran parte del mondo economicamente più debole, compresi molti paesi africani, continua ad essere colpito dalla combinazione mortale di un congelamento dell’offerta di grano e di una siccità incessante.

Dagli Stati Uniti, la percezione è più distante e meno esperienziale: l’esplicito sostegno di Blinken a Zelensky si lega non solo alla difesa di un paese attaccato, ma anche agli interessi degli Stati Uniti in una mappa geopolitica che trascende l’attuale guerra, mentre le richieste personali di pace sia di Erdogan che di António Guterres cadono nel vuoto, o addirittura si scontrano con lo stridore guerrafondaio.

Non c’è niente da festeggiare in Ucraina. I tamburi di guerra moltiplicano la loro onnipresenza in Ucraina mentre il linguaggio del cessate il fuoco diventa impercettibile. Le fragilissime possibilità di un accordo sono oggi più lontane, e l’Europa è più vicina a una recessione capace di spezzare i delicatissimi equilibri sociali ed economici lasciati dalla pandemia e aggravati dall’invasione russa dell’Ucraina.