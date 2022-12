Parabrezza, come sbrinarlo in 4 minuti: gli ingredienti sono tutti in cucina

Parabrezza, sai come sbrinarlo in quattro minuti? Ti bastano dei semplici ingredienti che trovi in cucina.

Con le temperature che si abbassano, la mattina sbrinare il parabrezza dell’auto sembra davvero un’impresa. Sai che puoi riuscirci in 4 minuti e con pochi e semplici ingredienti?

Basse temperature e parabrezza ghiacciato: problemi per gli automobilisti

Con l’arrivo dell’inverno e con le temperature che soprattutto durante la notte scendono anche al di sotto dello zero, è improbabile non trovare la mattina il parabrezza dell’auto congelato.

Come fare per sbrinarlo? Questa la domanda che si pongono da sempre gli automobilisti che hanno fretta di iniziare la loro giornata e che vogliono perdere meno tempo possibile a occuparsi di dettagli piccoli ma importanti che potrebbero comportare anche guai seri alla guida.

Il parabrezza ghiacciato è pericoloso, ostacola la visibilità provocando anche incidenti: è necessario dunque mettersi in macchina in completa sicurezza. Come sbrinare allora il parabrezza dell’auto e pure velocemente?

Sai che puoi farlo in quattro minuti e prendendo solo dei semplici ingredienti che sicuramente hai anche tu nella tua dispensa? Non ci credi? Allora continua a leggere l’articolo e scopri come risolvere questo inconveniente in pochissimo tempo. Ci ringrazierai.

Gli ingredienti per sbrinare il vetro dell’auto

Non tutti hanno la fortuna di possedere un garage in cui custodire la propria automobile. Qualcuno deve affidarsi ad un parcheggio di fortuna ed ecco che soprattutto d’inverno, ci si ritrova con una sgradita sorpresa: il parabrezza congelato.

Come rimediare a questo problema? Sai che è possibile sbrinarlo in 4 minuti o poco meno, semplicemente utilizzando degli ingredienti che si trovano nella dispensa? Curioso di sapere quali? Te li indichiamo noi.

Per poter sbrinare il parabrezza della tua automobile puoi creare con le tue mani una miscela casalinga che ti aiuterà a risolvere il fastidioso problema. Ti basterà semplicemente procurarti del sale!

Ebbene sì, è proprio questo ingrediente che sicuramente avrai anche tu nella tua cucina, a rappresentare la soluzione che fa al caso tuo. Dovrai solo mettere un cucchiaio di sale in 250 ml di acqua tiepida. Mescola il tutto e riponi la soluzione in un spruzzino.

Utilizza questa soluzione sul tuo vetro, lascia agire per 4 minuti e passa un panno di daino asciutto. Et voilà! Il gioco è fatto. Se in casa hai dell’alcool, puoi utilizzare anche quest’altro straordinario ingrediente.

Ti basterà unire due misurini di alcool in un misurino di acqua. Il procedimento è poi lo stesso: metti la miscela in un contenitore spray, inumidisci il vetro, lascia agire per qualche minuto (almeno 4) e utilizza sempre il panno asciutto per sbrinare.

Questi sono dei semplici rimedi casalinghi che potranno aiutarti a risolvere il problema del parabrezza congelato. Se però vai di fretta o non hai a portata di mano questi due ingredienti, potresti affidarti a prodotti specifici per sbrinare.

In commercio esistono per esempio degli spray in grado di risolvere il problema in pochi secondi oppure dei raschietti che garantiscono comunque un ottimo risultato.

Se poi vuoi una soluzione ancora più semplice, ti consigliamo di coprire la tua automobile o il parabrezza con una coperta o un telo in modo che non si vada a ghiacciare il vetro. E tu, eri al corrente di questi rimedi casalinghi per sbrinare il parabrezza ghiacciato?