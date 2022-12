Codice della strada, 335€ ai patentati che non hanno questo in auto

Il Codice della Strada sanziona i patentati senza questo elemento in auto. Ecco cosa potrebbe farci avere una multa di 335 euro.

Con i tempi che corrono sono sempre più le persone che tendono a decidere di ottenere la patente anche se in età avanzata per diventare indipendente e non essere soggetto agli orari dei mezzi di trasporto.

Per questo motivo le autoscuole hanno avuto un incremento delle iscrizioni e stanno formando i nuovi automobilisti di domani, specie nelle nuove generazioni che non attendono altro di entrare in possesso di un auto.

Codice della Strada: ecco il motivo per cui potremmo avere una multa di 335 euro

Molti posti di lavoro sono infatti al di fuori della città o in posti periferici e alcuni di questi non sono raggiungibili da mezzi di trasporto e quindi diventa indispensabile avere un proprio mezzo.

Per far si che possiamo essere idonei alla guida di un veicolo ci dobbiamo sottoporre a degli esami, il primo teorico dove impareremo tutte le norme e le regole del Codice della Strada e una volta superato questo dovremo sottoporci ad un esame pratico.

Questo qui, viene valutato da un addetto della Motorizzazione del Comune di appartenenza che verificherà se siamo pronti per ottenere la patente di guida o se non è ancora arrivato il nostro momento e quindi sarebbe meglio esercitarsi ancora.

Il motivo è per via del Codice della Strada che ha delle rigide norme da rispettare affinché non avvengano problemi tra conducenti e per evitare incidenti anche a queste vengono spesso trasgredite.

Quando veniamo colti in flagrante, infatti, veniamo sanciti con una multa o nei casi più gravi una eliminazione dei punti della patente fino al ritiro della stessa e del mezzo o a mesi di reclusioni qualora ci siano danni permanenti o decessi nei confronti della parte lesa.

La regola che non bisogna mai trasgredire

Il regolamento del Codice della Strada, mette ben in chiaro anche una cosa fondamentale che riguarda i neopatentati e tutti coloro che sono in possesso del foglio rosa e che quindi non hanno ancora la patente a tutti gli effetti.

Questi, possono guidare il mezzo, per esercitarsi solo se il documento è ben visibile e se al loro fianco c’è una persona che ha una patente da almeno 10 anni e che non abbia superato i 65 anni d’età.

Questa regola, va ad aggiungersi a quella dove un neo-patentato, per evitare problemi deve affiggere sul retro dell’auto la lettera P in modo visibile senza che questa, però, crei problemi nella visione del retro durante la guida.

Se non vengono rispettate queste regole, si può incorrere in una sanzione che può andare dagli 84 euro fino ai 335 euro e lo stesso può accadere qualora non si è in possesso del foglio rosa.

In questo caso, la multa sarà molto più elevata e la stessa cosa accade qualora si è in auto da soli e non con al fianco un accompagnatore che abbia i requisiti per diventarne tale, in tal caso, al posto della P può esserci la scritta GA che significa Guida Assistita.