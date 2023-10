Papu Gomez positivo al doping: due anni di squalifica per il calciatore del Monza

Il calciatore del Monza sarebbe risultato positivo a una sostanza proibita durante un controllo antidoping. Per Alejandro Papu Gomez sono stati decisi due anni di squalifica.

Il calciatore avrebbe riferito di aver preso uno sciroppo per bambini, già somministrato a uno dei figli, una sera che non si sentiva bene e sarebbe in quel medicinale la sostanza proibita che ha decretato la positività durante un controllo a sorpresa ai tempi del Siviglia.

Papu Gomez positivo al doping

Alejandro Papu Gomez – calciatore del Monza – sarebbe risultato positivo a una sostanza proibita e verrà squalificato per due anni. A renderlo noto il sito spagnolo Relevo, che riferisce della positività dell’atleta durante un controllo a sorpresa ai tempi del Siviglia, proprio prima dei Mondiali 2022. Se la notizia dovesse essere confermata, per il calciatore argentino significherebbe la fine della carriera sportiva.

Il calciatore avrebbe riferito – come riporta La Repubblica – di aver assunto uno sciroppo per bambini, già somministrato a uno dei figli, una sera che non si sentiva bene e sarebbe in quel medicinale la sostanza proibita che ha decretato la positività durante il controllo.

Arrivato in Italia, dopo gli esordi all’Arsenal, nel Monza ha già giocato due partite, che potrebbero essere le ultime disputate dall’argentino se la notizia della squalifica dovesse essere confermata.