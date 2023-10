La vittima, Emilia Maidaska, 16 anni, stava andando a scuola a piedi, quando un’auto l’ha travolta su Corso Casale, a Torino. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe perso il controllo del volante, per via dell’asfalto bagnato e avrebbe preso in pieno la ragazza, che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Sedicenne falciata da un’auto mentre va a scuola

La pioggia battente, un’auto che improvvisamente invade la careggiata e una ragazza di 16 anni morta sull’asfalto. È la drammatica ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina a Torino, in corso Casale. La vittima è una 16enne ucraina, Emilia Maidaska, che stava andando a scuola, il liceo Artistico Passoni, quando una Volkswagen l’ha presa in pieno. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Emilia è morta praticamente sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi, quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Emilia era originaria di Odessa. Un anno fa era arrivata in Italia, dopo essere scappata dalla guerra in Ucraina. Era ospite di una comunità di Torino. La mamma è rimasta in Ucraina, mentre il papà vive e lavora in Germania. Il tratto di strada su cui è avvenuto l’incidente mortale era già stato segnalato da alcuni residenti e proprio nella giornata di ieri se ne era discusso in commissione comunale.

A causare la drammatica sequenza costata la vita alla 16enne sarebbe stata la pioggia che questa mattina si è abbattuta sulla città di Torino. L’automobilista, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo sulle strisce pedonali su cui stava camminando la giovane vittima. Emilia si stava dirigendo alla fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola.

La strage dei pedoni non si ferma. Soltanto nel 2021 nel nostro Paese sono morti 471 pedoni, 33 dei quali sono stati investiti sulle strisce pedonali.