Papa Francesco ha lasciato il Gemelli tra gli applausi

Papa Francesco questa mattina ha lasciato ufficialmente il policlinico Gemelli, ben dieci giorni dopo il delicato intervento di laparotomia e plastica della parete addominale. Ad aspettarlo all’uscita numerosi fedeli e pazienti che ci hanno tenuto a porgergli un saluto.

Il Papa è uscito dall’ingresso del policlinico Gemelli di Roma in sedia a rotelle. Una grande folla lo ha accolto tra applausi, saluti e complimenti. Il Papa si è mostrato in forma e sorridente, nonostante il periodo di degenza.

Papa Francesco è stato dimesso dal policlinico Gemelli

Questa mattina Papa Francesco è ufficialmente uscito dal policlinico Gemelli di Roma, dopo aver subito una delicata operazione. L’equipe medica aveva predisposto circa dieci giorni di degenza post operazione e al termine di questi, il Santo Padre ha lasciato l’ospedale.

Ad accoglierlo vi sono stati numerosi applausi, saluti e complimenti per la guarigione. Il pontefice si è mostrato sereno e cordiale, ridendo e scherzando. Infatti tra i saluti il Papa ha esclamato la frase: “Sono ancora vivo”.

Ai giornalisti che invece gli hanno chiesto di esprimere un pensiero sulla strage di migranti avvenuta in Grecia, il Papa ha risposto:

“Tanto tanto dolore”.

Una volta uscito dal Gemelli il Santo Padre ha fatto ritorno in Vaticano. Come prima tappa, il Papa si è diretto nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare dinanzi all’icona della Madonna per la “Salus popoli romani”, ossia la salvezza dei popoli romani.

L’operazione che ha subito il pontefice e le parole del chirurgo

Papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma il 7 giugno a causa di un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale, durato tre ore.

Il Santo Padre ha reagito fin da subito molto bene all’operazione, anche considerando che subito dopo ha iniziato a scherzare e giocare con l’intera equipe medica, che tra l’altro ci ha tenuto vivamente a ringraziare prima di lasciare l’ospedale.

I medici avevano disposto circa dieci giorni di degenza post operatoria e viste le buone condizioni in cui si trova ora il Papa, oggi ha lasciato l’ospedale.

I giornalisti hanno rivolto qualche breve domanda anche a Sergio Alfieri, il chirurgo che si è occupato dell’operazione del pontefice.

“Il Papa sta bene, sta meglio di prima”.

Ha affermato Alfieri, rispondendo poi alla domanda su cosa si prova ad operare un Papa, che aveva fatto esercizio già la volta precedente.