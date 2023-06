A partire dal mese di luglio sarà attivato un nuovo bonus: la Carta Risparmio Spesa. È stato attivato il servizio online con le liste dei beneficiari del nuovo bonus.

L’anno 2023 è un anno ricco di interessanti opportunità ed agevolazioni per i cittadini e per le imprese. Nonostante l’addio del Reddito di Cittadinanza, a partire dal mese di luglio sarà attivato un nuovo bonus: la Carta risparmio spesa, che prevede l’erogazione di un contributo economico per ciascuna famiglia disagiata di importo complessivo pari a 382,50 euro. Ad annunciare la nuova misura di sostegno alla povertà è il ministro dell’Agricoltura, il quale ha sottolineato che saranno distribuite 1,4 milioni di carte PostePay prepagate. La card sarà nominativa e sarà attiva a partire dal prossimo mese di luglio. Nel frattempo, è stata attivata la piattaforma per i Comuni, che invieranno le lettere ai potenziali beneficiari della card. La carta ricaricata potrà essere ritirata presso gli uffici postali su tutto il territorio nazionale. Scopriamo quali sono gli aggiornamenti in merito al bonus spesa o carta risparmio spesa.

Via al nuovo aiuto economico a partire dal mese di luglio

Con il caro prezzi e con l’inflazione alle stelle, il governo ha deciso di scendere in campo e di attivare una serie di bonus di misure a sostegno delle famiglie italiane. La card potrà essere utilizzata per acquistare i beni di prima necessità, tra cui farmaci e alimenti. Per beneficiare di questo aiuto economico è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Come annunciato dal ministro dell’Agricoltura, si stima che le card distribuite saranno pari a 1 milione e 400 mila.

Carta risparmio spesa: quali sono i requisiti necessari?

La nuova misura è stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 ed è destinata a tutti i nuclei familiari disagiati ed in difficoltà dal punto di vista economico. Il bonus spetta a tutti coloro che sono residenti sul territorio nazionale ed hanno un ISEE di importo non superiore ai 15mila euro.

Quali sono le finalità della card?

La nuova misura economica prevista dalla legge di Bilancio consente di sostenere economicamente le famiglie più in difficoltà. La finalità è quella di abbattere le spese legate alla crescita dei prezzi dei beni alimentari, della frutta, degli ortaggi, del pane e della carne. Il bonus spesa alimentare è pari ad un importo di 382 euro.

È necessario presentare la domanda per richiedere il nuovo bonus?

Per richiedere la nuova card prepagata non è necessario presentare alcuna domanda. INPS provvede a compilare le liste dei potenziali beneficiari e le amministrazioni locali comunicheranno ai cittadini l’accesso alla card. Coloro che sono in possesso dei requisiti si potranno recare presso un ufficio postale per poter ritirare la card di importo pari a 382,50 euro.

C’è una causa di decadenza al bonus?

Le card prepagate saranno consegnate agli aventi diritto pressi gli uffici postali. È causa di decadenza della misura economica la mancata effettuazione del primo esborso entro la prima metà del mese di settembre 2023.