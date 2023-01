“Papà e Kate…”, scoop: dopo anni il principe Harry svela il loro segreto

Il libro del principe Harry continua a far parlare di sé da quando è uscito. Oggi arriva una cocente rivelazione su Carlo e Kate.

Harry non le manda a dire sulla sua autobiografia “Spare”. Il principe sta svelando tutti i retroscena della famiglia reale, in particolare un dettaglio incredibile su Carlo e Kate Middleton.

Si continua a parlare del libro del Principe Harry

In un momento in cui la famiglia reale sta già affrontando una serie di scandali e controversie, a causa del documentario di Netflix su Harry e Meghan, arrivano nuove dichiarazioni che non fanno che aggiungere ulteriore tensione alla situazione.

Per la famiglia reale è importante che tutti i membri lavorino insieme per il bene del Paese e per il supporto alle cause benefiche. Sappiamo, però, che la frattura tra Londra e il principe Harry non abbia affatto giovato a questa causa.

Al contrario, da quando il principe si è trasferito in California in compagnia della moglie, non si fa altro che parlare dei problemi interni della famiglia reale, specialmente di quelli legati alla relazione con i media.

Pochi giorni fa, è stato pubblicato il libro autobiografico del principe Harry, Spare, che non fa altro che gettare nuove ombre sulla famiglia reale. In particolare, un punto del libro si concentra sul rapporto tra il Re Carlo e la nuora Kate Middleton.

In base a quanto dichiarato da Harry, si tratterebbe di un rapporto davvero conflittuale.

Il retroscena sul Re Carlo e Kate Middleton

Il principe Harry, il duca del Sussex, è recentemente finito al centro dell’attenzione dei media per via di alcune informazioni incredibili contenute all’interno del suo libro.

In particolare, il principe ha fatto un’affermazione da non credere su suo padre, il Re Carlo, e la moglie di William, Kate Middleton.

Il principe Harry ha rivelato che Carlo fosse sempre stato geloso della attenzione mediatica riservata dai giornalisti alla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Harry ha raccontato che

“Papà e Kate erano in crisi”

e che l’attuale re avesse accusato Kate di “distogliere l’attenzione” dall’operato compiuto da lui e dalla moglie Camilla in merito agli atti di beneficenza.

Si tratta di dichiarazioni sorprendenti, visto che Kate Middleton è sempre stata conosciuta per il suo impegno in numerose organizzazioni benefiche e per il suo lavoro a sostegno della salute mentale. La Duchessa di Cambridge è diventata una figura di rilievo nella scena benefica britannica e ha lavorato con organizzazioni come Action on Addiction, The Royal Foundation e Heads Together.

A quanto pare, una volta Carlo si arrabbiò quando scoprì che un suo evento e uno di Kate erano stati organizzati lo stesso giorno. Un’altra volta perse la testa quando vide una foto della Middleton con una racchetta da tennis in mano, sostenendo che sicuramente quella foto avrebbe conquistato la prima pagina e surclassato lui e Camilla.

Re Carlo e Camilla, la Regina Consorte, hanno anche loro un lungo storico di lavoro benefico, sostenendo cause come la salvaguardia del patrimonio, la sostenibilità ambientale e la lotta contro la povertà. Non è chiaro se le dichiarazioni di Harry siano state fraintese o se ci sia effettivamente una competizione tra la famiglia reale e la Duchessa di Cambridge per l’attenzione dei media.

In ogni caso, le dichiarazioni di Harry suscitano domande sulla dinamica all’interno della famiglia reale e su come i membri della famiglia affrontano le loro differenze.