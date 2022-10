Paolo Bonolis, avete mai visto la figlia? È di una bellezza disarmante | FOTO

By

Si parla tanto di Sonia Bruganelli e della sua verve e bellezza ma anche la figlia di Paolo Bonolis è molto affascinante. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La figlia di Paolo Bonolis si chiama Martina e vive in America ed è la figlia della sua prima moglie Diane Zoeller.

Paolo Bonolis: il più amato degli italiani

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più amati della televisione italiana. I suoi esordi sono stati a Bim Bum Bam quando interagiva, per la gioia dei più piccoli, con un pupazzo rosa iconico per chi è cresciuto in quell’epoca, di nome Uan.

Da allora, la sua carriera è stata un crescendo ed oggi si inscrive tra i conduttori più pagati della televisione. Sempre sulla cresta dell’onda, ha fatto parlare di se anche per via della sua vita privata. Oggi è legato alla spumeggiante Sonia Bruganelli, opinionista televisiva al Grande Fratello Vip.

Prima di lei, però, Paolo Bonolis è stato sposato con una psicologa americana: Diane Zoeller. Da lei ha avuto due figli: Stefano e Martina. In questo articolo, ti mostreremo Martina, la secondogenita di Paolo Bonolis che è convolata a nozze nel 2019.

Chi è Martina?

Nata nel 1981, Martina Bonolis è nata dall’unione tra suo padre Paolo e Diane Zoeller. Il loro matrimonio durò dal 1983 al 1988. Lei e suo fratello Stefano sono vissuti negli Usa con la madre. Il padre era occupato nelle conduzioni televisive.

Proprio grazie alla madre, Martina oggi è diventata una psicologa affermata negli Usa dove si è specializzata in donne vittime di violenza e minori. Un lavoro che è per lei il fulcro della sua esistenza.

Con Davide, Silvia ed Adele, Martina e suo fratello di sangue, nonostante la lontananza hanno instaurato un bel rapporto. Si tratta dei figli che il padre Paolo Bonolis ha avuto con Sonia Bruganelli.

Inoltre, nonostante la distanza, sia Stefano che Martina hanno instaurato un ottimo rapporto con il padre. Un legame fluido e speciale che lo stesso conduttore ha deciso di raccontare nel suo libro Parlavo da solo.

E’ stata Martina a rendere Bonolis nonno per la prima volta di Theodor. A condividere spesso gli scatti di padre e figlia ci pensa Sonia Bruganelli estremamente attiva sui social. Anche con Sonia, la donna ha dimostrato più volte di avere un ottimo rapporto e lo stesso ha confessato la stessa Bruganelli. Martina è sposata con Tito Garza, un americano che di professione fa il comico.

Guardando le foto di Martina è impossibile non restare rapiti dalla sua immagine. La somiglianza con papà Paolo è molto evidente soprattutto per la forma del viso e, naturalmente, per gli occhi di un bell’azzurro penetrante. Sicuramente, la giovane donna avrà preso il meglio dal padre e dalla madre.