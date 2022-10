Incoronazione Carlo III, scombinati tutti i piani: Camilla Parker rimasta senza corona

Carlo III, sorgono problemi per la sua incoronazione. Tutti i piani sconvolti, Camilla Parker resta senza la corona. Quello che sta succedendo nella Royal Family ha davvero dell’incredibile.

Carlo e Camilla protagonisti del gossip internazionale. Tutto cambia nella casa reale per decisione del nuovo sovrano. La Parker perde la corona. Ecco che cosa sta accadendo in Inghilterra.

Carlo III, problemi per il nuovo sovrano d’Inghilterra

Non è ancora a tutti gli effetti Re d’Inghilterra ma lo è solo ufficiosamente, Carlo III, che è salito sul trono inglese dopo la morte della sua adorata madre. La Regina Elisabetta è scomparsa l’8 settembre per via di alcuni problemi di salute legati anche alla sua età.

96 anni aveva la monarca quando ha esalato il suo ultimo respiro nel castello scozzese di Balmoral. L’ex principe del Galles non ha avuto nemmeno il tempo di metabolizzare il lutto che si è ritrovato immediatamente a gestire una monarchia complessa e una nazione che non è assolutamente facile da governare.

Responsabilità politiche, eredità storiche e sociali ha lasciato a Carlo la Regina e ora il marito di Camilla deve sbrigarsela da solo, letteralmente. Proprio lui è ora al centro dell’attenzione dei mass media di tutto il mondo per una questione delicatissima. Il nuovo sovrano sconvolge i piani, il protocollo è infranto: Camilla Parker resta senza la sua corona.

Camilla resta senza la corona: che cosa ha combinato il nuovo sovrano

Il Principe Carlo è stato proclamato Re d’Inghilterra con la morte della Regina Elisabetta ma l’ufficializzazione del suo titolo avverrà solo con la cerimonia dell’incoronazione che dovrebbe tenersi il prossimo maggio.

Si preannuncia però un periodo complicato, quello che seguirà nei prossimi mesi, per il nuovo sovrano del Regno Unito. Proprio lui si ritrova al centro dell’attenzione per una drastica decisione che ha dovuto prendere: Camilla resta senza la corona. Per quale ragione?

Durante l’evento che dovrebbe vedere Carlo incoronato Re d’Inghilterra, anche la sua consorte Camilla dovrebbe, per acquisizione e conferma del suo nuovo titolo, acquisire la corona che un tempo fu della regina madre.

Ma pare proprio che la Parker non entrerà in possesso di questo gioiello dall’importante valore non solo economico ma pure storico. La corona in questione è formata dal diamante Koh-i-noor rubato nel 1849, si dice, dalla compagnia delle Indie Orientali e donato alla Regina Vittoria che lo fece diventare uno dei gioielli più preziosi della Corona.

La suddetta corona, che dovrebbe ricevere Camilla durante la cerimonia dell’incoronazione, venne realizzata nel 1937 per ufficializzare la salita al potere di Elisabetta I, regina madre e genitrice di Elisabetta II. Però proprio questa corona contiene il controverso gioiello Koh-i-noor che potrebbe scatenare un vero e proprio incidente diplomatico.

Incidente diplomatico: il nuovo Re è nei guai

L’India infatti lo reclama e non solo pretende che Camilla non lo indossi ma ne vuole anche la restituzione. Sulla questione è intervenuto persino il portavoce del primo ministro indiano che in un’intervista al Telegraph ha affermato che l’incoronazione della Parker con la corona che contiene suddetto gioiello è causa di dolore per l’India.

Per via delle conquiste coloniali britanniche realizzate in passato, gli indiani ancora soffrono. A causa dell’Inghilterra hanno subito angherie e oppressioni. La cosa migliore da fare, secondo il governo indiano, sarebbe non indossare questa Corona e restituire il gioiello all’India che si dichiara proprietaria di diritto del controverso diamante.

La questione dunque è piuttosto delicata. Si mormora che il Re Carlo abbia già preso la sua decisione: sostituire la corona della regina madre con un’altra per evitare che accada un conflitto che potrebbe addirittura trasformarsi in guerra tra India e Inghilterra.