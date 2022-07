By

A quanto pare Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale si sposeranno oggi, 2 luglio, in Toscana. Montalcino è il luogo scelto per le nozze. Fino ad ora non ci sono state conferme dalle due, che si sono sempre dimostrate molto discreti sulle vicende di cuore.

Come accade sempre però, la vita di personaggi dello spettacolo non resta mai privata. Infatti, nonostante le due non avessero mai parlato della relazione, tempo fa uscirono delle foto che le immortalavano su uno yacht mentre si scambiavano un bacio appassionato.

Ovviamente il matrimonio che si celebra oggi sarà in totale riservatezza.

Nessuna conferma finora dalle dirette interessate, ma certamente qualche foto sarà presto sui social.

Il fatidico bacio tra le due

Francesca Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, lo aveva lasciato poco tempo prima di quello scatto che non lasciava alcun dubbio sulla storia d’amore.

Oggi le due si sposano a Montalcino, nella bellissima Toscana. La cerimonia si svolgerà in Comune e in seguito le neo sposine, insieme ai pochi invitati, una trentina circa, ceneranno al castello di Velona.

Sono passati due anni dalla foto che le ritraeva in vacanza in Cilento e oggi ufficializzano la loro unione.

Nonostante le tante domande, le due non si sono mai espresse in merito al legame che le unisce.

Raramente parlano della loro vita privata, ma a volte qualcosa trapela.

Paola in un’intervista ha infatti ammesso che le erano state proposte diverse copertine per quel bacio, ma lei aveva prontamente rifiutato.

Ha poi continuato dicendo “Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”.

Anche sulle vicende intorno a loro non hanno mai mostrato interesse, come ad esempio le nozze simboliche di Silvio Berlusconi. Nemmeno in questo caso hanno detto la loro.

Il ricevimento al castello

Le due arriveranno al comune su due macchine. Paola sulla sua Audi A3, mentre Francesca ha optato per un altro tipo di vettura. Arriverà infatti a bordo di una jaguar bianca.

Una volta conclusasi la cerimonia dell’unione fra le due e dopo aver pronunciato il fatidico sì, le due neo sposine e i loro invitati, che si aggirano intorno alla trentina, si sposteranno insieme verso il Castello di Velona, luogo scelto per la cena.

La magnifica struttura è un maniero medievale trecentesco che oggi è stato trasformato in un hotel a cinque stelle.

La vista mozzafiato permette di dominare con lo sguardo tutta la Val d’Orcia.

Per quanto riguarda il menù, le due avrebbero optato per la tipica cucina toscana, ma molto probabilmente le portate saranno senza carne, in quanto sia Paola che Francesca sono vegetariane.

Aspettiamo ora le foto del sì, che dovrebbe essere pronunciato verso le 17 e forse qualche foto non rubata del bacio.