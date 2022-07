Paola Iezzi dopo La Reunion con la sorella Chiara all’inaugurazione di un negozio in un centro commerciale a Milano, incontra i loro fan su Instagram. Le due si erano anche subite al concerto di Max Pezzali facendo sognare i loro fan.

Paola ha deciso di mettersi a nudo e parlare apertamente dei motivi che hanno portato le due a separarsi.

Il mitico duo che fece scatenare milioni di persone sotto i palchi degli anni 90, ad un certo punto si separò e Paola e Chiara non erano più le stesse.

Le motivazioni della separazione del duo

Le due hanno preso nel tempo strade diverse, ma non hanno mai smesso di volersi bene.

“Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo.” così ha detto Paola parlando senza filtri con i loro fan su ig.

La diretta è andata andanti per un po’ e Paola ha continuato dicendo che “semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo”.

Paola ha voluto perciò spiegare il perché del loro allontanamento tanto discusso negli anni che le hanno viste separarsi per sempre.

Ora, dopo i recenti avvenimenti che le hanno viste essere di nuovo un duo, si torna a parlare di un possibile ritorno di Paola e Chiara.

Ma sarà realmente così?

La storia del duo e il possibile ritorno

Il mitico duo, che ha dominato le vette delle classifiche italiane nella metà degli anni 90, si era separato per diverse ragioni, ma nessuna delle due aveva mai parlato apertamente.

Ad aprire il discorso è fare chiarezza è stata Paola Iezzi sulla sulla pagina Instagram.

Le due ragazze sono famose per i loro 5 milioni di dischi venduti, otto album registrati, 4 EP e 31 singoli.

Sono state poi due volte a Sanremo, cinque volte al Festivalbar e vinsero con il singolo Vamos a bailar il programma “Un disco per l’estate”.

La coppia di sorelle rimase in pista fino al 2013 per poi sparire dai palchi, ma di recente sembrerebbe che tra le due ci sia un ritorno.

Sono infatti i loro fan a chiedere una reunion del gruppo, anche in relazione alle due esibizioni recenti di Paola e Chiara.

Sono tornate a cantare insieme durante il concerto di Max Pezzali al Comunale di Bibione e in un centro commerciale di Milano.

Si sono scatenate con il pezzo degli 883 “Tieni il tempo”. Sicuramente l’allegria che le due sprigionavano, era dettata anche dal fatto che iniziarono la loro carriera proprio nel ruolo di coriste del gruppo agli esordi degli Novanta.

Alla domanda più importante dei fan durante la diretta, sul possibile ritorno delle due insieme, Paola ha risposto: “Chi lo sa… vedremo” e ha poi aggiunto “ se ci sarà un ritorno, sarà solo perchè ci avete inondate con tutto questo amore”.