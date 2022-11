Pantofole maleodoranti, i cattivi odori spariranno con 1 ingrediente

Per quanto siano di buona qualità o firmate, anche le pantofole possono puzzare e con questo ingrediente profumano subito di pulito.



Le pantofole possono puzzare per via del sudore e dell’umidità rilasciata dai piedi.

Perché puzzano le pantofole?

Non c’entra la qualità delle pantofole oppure la cura che si abbia per la propria igiene personale: le pantofole possono puzzare. Si tratta, infatti, di una calzatura comoda che indossiamo quotidianamente, anche per molte ore al giorno. Durante i vari lockdown sono diventate l’unica cosa che i nostri piedi hanno visto, diventando la parte integrante dei nostri look. Molti chiedono anche ai propri ospiti di indossare le pantofole sull’uscio della propria casa. Tradizione ereditata dai paesi nordici ma molto utile per evitare l’introduzione di germi provenienti da fuori in casa.

Proprio per via del loro uso frequente ed ininterrotto, anche le pantofole possono iniziare ad emanare cattivo odore. Molti modelli, però, non possono essere infilati in lavatrice. Come fare allora? In primis, ti ricordiamo di scegliere sempre pantofole di qualità che, laddove sia possibile, siano realizzate con un interno in materiali di origine naturale. Ciò dovrebbe scongiurare la comparsa della puzza come pure cambiarsi spesso le calze e prestare attenzione alla propria igiene.

Cattivi odori: per le pantofole usa questo ingrediente

Ovviamente, non ti stiamo dicendo di buttare via le ciabatte e comprarne ogni volta di nuove. Ne tanto meno di dover ricorrere ad un rimedio dispendioso o chimico. Per fortuna, esiste un rimedio infallibile che si trova nelle nostre dispense.

Il rimedio è l’aceto di vino bianco, un prodotto che, oltre ad essere ecologico è anche naturale ed economico. L’aceto bianco può pulire e disinfettare, sin dalla notte dei tempi. Inoltre, ha anche una funzione antimicotica che permette ai tessuti di avere nuova vita, detergendoli in profondità.

Per utilizzare l’aceto di vino bianco sulle proprie pantofole sarà necessario dover prendere un panno pulito e asciutto da intingere in una ciotolina in cui avrete messo preventivamente dell’aceto. Il panno imbevuto dovrebbe essere passato all’interno delle ciabatte. Successivamente, potrai procedere a pulire l’esterno, evitando di trascurarne delle parti, comprese eventuali macchie o aloni.

Il passo successivo da compiere è quello di far asciugare bene le pantofole. Se è possibile, l’asciugatura dovrebbe avvenire al sole. Del resto, anche il sole ha un potere disinfettante molto elevato. Soltanto dopo, le pantofole potranno essere indossate di nuovo.

In aggiunta all’ingrediente unico che ti abbiamo illustrato poco più sopra, per velocizzare l’asciugatura e la sparizione della puzza, si può usare il bicarbonato. Questo dovrebbe essere cosparso nella parte interna delle ciabatte e lasciato agire per una notte.

Successivamente, le ciabatte potrebbero essere sgrullate della polvere di bicarbonato in eccesso, pulite con un panno asciutto ed indossate. Vedrai che la puzza non c’è più.