Ed Sheeran lascerà il mondo della musica se sarà incriminato per plagio

Ed Sheeran annuncia che lascerà il mondo della musica qualora sarà accusato di plagio per il brano Thinking Out Loud.

Oggi parliamo di una notizia che ha fatto tremare i fan di Ed Sheeran: il cantautore britannico è stato accusato di plagio per la sua canzone Thinking Out Loud. Se questa accusa dovesse essere confermata, ciò potrebbe significare la fine della carriera del talentoso artista, il quale ha annunciato la sua dipartita dal mondo della musica.

Ed Sheeran sarà accusato di plagio?

La notizia dell’accusa di plagio contro Ed Sheeran ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra i suoi fan. Secondo quanto riportato dalla stampa, il cantautore britannico è stato accusato di aver copiato la melodia della sua canzone “Thinking Out Loud” da una vecchia hit di Marvin Gaye intitolata Let’s Get it On.

L’accusa è stata presentata dal produttore statunitense Structured Asset Sales LLC, che afferma di possedere i diritti d’autore della canzone Let’s Get it On. In base alla denuncia, ci sarebbero diverse somiglianze tra le due canzoni e, quindi, il brano di Sheeran avrebbe infranto la legge sul copyright.

Se l’accusa venisse confermata, Ed Sheeran rischierebbe seri problemi legali e finanziari. La questione del plagio nella musica è sempre molto delicata e complessa: spesso, infatti, si verificano casi in cui due brani hanno delle similitudini involontarie o casuali. Tuttavia, nel caso specifico sembra che la situazione sia piuttosto seria. L’accusa, infatti, chiede un risarcimento di 100 milioni di dollari.

Ed Sheeran lascia il mondo della musica se sarà accusato di plagio

Ed Sheeran è senza dubbio uno dei più grandi artisti della nostra epoca. Il cantautore britannico ha saputo conquistare il mondo intero con le sue canzoni emozionanti e la sua voce unica.

Tuttavia, recentemente si è parlato molto di una possibile accusa di plagio nei confronti di Ed Sheeran. In particolare, la canzone Thinking Out Loud presenterebbe delle analogie con il brano Let’s Get it On di Marvin Gaye.

Se questa accusa dovesse essere confermata, Ed Sheeran avrebbe dichiarato che lascerà il mondo della musica definitivamente. A questo punto non ci resta che aspettare e vedere come evolveranno le cose.

In ogni caso, è importante ricordare che l’accusa di plagio non significa necessariamente colpevolezza. Ci sono molte ragioni per cui due canzoni possono somigliarsi, anche in modo significativo, ma senza alcuna violazione dei diritti d’autore.

Ad ogni modo, se questo fosse il prezzo da pagare per preservare l’integrità artistica e la reputazione professionale del proprio lavoro, allora forse Ed Sheeran farebbe bene a considerarlo seriamente.

Thinking Out Loud ha plagiato Let’s Get it On di Marvin Gaye

Pare che la canzone “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran abbia plagiato il classico di Marvin Gaye “Let’s Get it On”. In particolare, sembrerebbe che la melodia del ritornello sia molto simile a quella della canzone di Gaye.

Questa non è la prima volta che una canzone di Sheeran viene accusata di plagio. Nel 2017 ha affrontato un caso simile con il brano Photograph, mentre nel 2016 firmò un accordo extra-giudiziario per un’altra sua canzone.

Se quest’accusa fosse vera, potrebbe significare la fine della carriera musicale per Ed Sheeran. Non solo perderebbe credibilità agli occhi dei fan e degli addetti ai lavori, ma potrebbe anche dover pagare una cospicua somma in danni e interessi.

In ogni caso, bisogna aspettare gli sviluppi futuri della vicenda e vedere se questa accusa sarà confermata o meno. Intanto, resta comunque importante sottolineare l’importanza dell’originalità nella musica e l’impatto negativo del plagio sulla creatività artistica.