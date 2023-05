Panni asciutti in 15 minuti col trucco della molletta: lo fanno anche in lavanderia

Panni asciutti in 15 minuti col trucco della molletta. Anche in lavanderia utilizzano questo sistema. Perché non lo provi anche tu? Rimarrai sicuramente esterrefatta per il risultato finale.

Procedere con l’asciugatura dei panni non è assolutamente semplice, soprattutto se hai a disposizione poco tempo o se le giornate non sono soleggiate. Ecco come puoi risolvere il problema in soli 15 minuti con il trucco della molletta. Devi assolutamente testare questa tecnica incredibile.

Come fare asciugare il bucato velocemente

Fare asciugare il bucato non è così semplice come può sembrare. Se abbiamo a disposizione poco tempo e soprattutto se le giornate non sono soleggiate, stendere il bucato e fare in modo che esso si asciughi diventa un’impresa ancora più difficile.

Sicuramente anche tu avrai sperimentato le tecniche più varie e particolari per l’asciugatura. Per esempio, avrai posizionato i tuoi vestiti vicino ad un calorifero o a una fonte diretta di calore o avrai posizionato i tuoi vestiti su uno stendino accanto a un condizionatore.

O ancora, per eliminare l’umidità avrai collocato sotto lo stendibiancheria un contenitore contenente il riso che è un cereale in grado di catturare l’umidità. Avrai insomma sperimentato tecniche differenti per cercare di non tenere steso il bucato per giorni e giorni.

Nessun sistema però si è rivelato abbastanza efficace? Eccoci in tuo soccorso. Oggi vogliamo parlarti del metodo della molletta che ti porterà via davvero poco tempo. Ecco come avere i panni asciutti in 15 minuti.

Panni asciutti in 15 minuti col trucco della molletta

Tutti ci siamo ritrovati almeno una volta nella vita ad avere a che fare con un bucato difficile da far asciugare soprattutto se fuori continua a piovere e non c’è possibilità di stendere il bucato all’aperto.

Quando gli stendini interni sono l’unica soluzione che hai a disposizione, allora devi armarti di pazienza e di ingegno. Oggi però veniamo in tuo soccorso svelandoti finalmente un trucchetto che ti aiuterà ad ottenere i panni asciutti in 15 minuti.

Tu conosci il trucco della molletta? Ecco come devi fare. Lo sappiamo, te lo starai sicuramente chiedendo anche tu: le mollette possono lasciare i segni sui nostri capi che se poi non stirati sono terribili da guardare.

Non è colpa delle mollette in questo caso ma di come le utilizzi e cioè nel modo sbagliato. Se apprendi come piegare i panni con le mollette vedrai che potrai utilizzare questi oggetti che salveranno il tuo bucato.

Per esempio, se devi stendere le camicie, le mollette devono essere posizionate ai lati del colletto oppure la camicia deve essere messa capovolta con le mollette lungo le cuciture interne.

Con riferimento invece alle magliette, devi stenderle sempre al rovescio e le mollette le dovrai posizionare lungo le cuciture delle maniche. Per quanto riguarda invece i pantaloni, anche questi devono essere stesi al contrario e con la vita verso il basso e le mollette sono da apporre lungo il cavallo.

Per le gonne invece, le mollette le dovrai posizionare sulle cuciture ai lati della cintura. Vedrai che con questi semplici trucchi le mollette non lasceranno più alcun segno.

Se vuoi poi evitare di utilizzarle, il sistema più semplice è ricorrere alle grucce. Appendi le tue magliette, le tue camicie o i tuoi pantaloni sulle stampelle e mettili all’aria aperta o vicino ad una fonte di calore così sei più che sicuro che non soltanto l’asciugatura avverrà in tempi rapidi ma potrai dimenticarti di grinze e panni stropicciati.

Per avere però un bucato perfetto e dei panni asciutti in maniera rapida ti consigliamo di seguire anche altri suggerimenti che valgono per ogni vestito che stendi dopo il lavaggio.

Gli esperti per esempio, dicono che, sia che tu utilizzi i fili da bucato esterni sia che tu stenda i panni all’interno, devi lasciare lo spazio tra gli indumenti: è necessario infatti che l’aria possa passare senza impedimenti in modo da far asciugare i tuoi vestiti.

Lascia sempre la finestra aperta per arieggiare la stanza: in questo modo i vestiti bagnati si asciugheranno più in fretta. Se invece è inverno e fa freddo, accendi il condizionatore oppure posiziona lo stendino vicino ad un termosifone.

Se l’ambiente è umido, disponi una ciotola contenente riso sotto lo stendino: in questo modo il cereale catturerà l’umidità presente nella stanza. Tu conosci questi trucchi? Li hai mai provati? Se la risposta è no, ti consigliamo di iniziare immediatamente.

Vedrai che con le tecniche che ti abbiamo spiegato avrai i panni asciutti in 15 minuti. Tantissime le donne che hanno fatto ricorso a questi metodi. Ti garantiamo che sono funzionanti al 100%.