Pannelli solari, quali sono le zone più produttive?

Ambiente, come i pannelli solari possono produrre energia? Quali sono le aree più convenienti dove installarli? Ecco alcuni consigli utili e alcuni suggerimenti che possono essere messi in atto.

In Italia cresce sempre di più la produzione di energia solare. Ma vi sono alcune aree particolarmente produttive da questo punto di vista ed altre molto meno.

Ambiente, cosa sono i pannelli solari

I pannelli solari sono dispositivi progettati per catturare l’energia solare e trasformarla in energia utilizzabile. Sono costituiti da celle solari, chiamate anche celle fotovoltaiche, che convertono la luce solare in energia elettrica utilizzabile.

I pannelli solari sono comunemente utilizzati per la produzione di energia elettrica per uso domestico, industriale e commerciale, nonché per la produzione di energia per l’illuminazione pubblica.

Sono anche utilizzati in applicazioni di bassa potenza, come l’alimentazione di dispositivi di ricarica per telefoni cellulari e altri dispositivi mobili.

Energia pulita e rinnovabile in un ambiente sano

I moduli fotovoltaici sono considerati un’energia pulita e rinnovabile, poiché non emettono gas a effetto serra o altre sostanze inquinanti durante il processo di generazione di energia elettrica.

L’energia solare è inoltre abbondante e gratuita, rendendo i pannelli solari una scelta sostenibile per la produzione di energia a lungo termine.

Pannelli solari: ecco come funzionano

I pannelli solari producono energia utilizzando il principio dell’effetto fotovoltaico. All’interno di ogni cella solare presente nel pannello, ci sono due strati di materiale, uno con una carica elettrica positiva e uno con una carica elettrica negativa.

Quando la luce solare colpisce la cella solare, gli elettroni negativi e i buchi positivi all’interno del materiale vengono separati.

Gli elettroni si muovono verso lo strato di materiale con carica opposta, generando una differenza di potenziale elettrico. Questa differenza di potenziale è la forza motrice che spinge gli elettroni attraverso un circuito esterno, generando così corrente elettrica.

Da corrente continua a corrente alternata

La corrente continua prodotta dalle celle solari viene quindi convertita in corrente alternata utilizzabile mediante un inverter, che è solitamente incluso nel sistema di pannelli solari.

La corrente alternata può quindi essere utilizzata direttamente per alimentare le attrezzature elettriche o essere immessa nella rete elettrica per essere utilizzata in altri luoghi.

È importante notare che i pannelli solari hanno bisogno di luce solare diretta per produrre energia in modo efficiente.

Quando c’è poca luce solare, come durante la notte o in caso di maltempo, i pannelli solari possono produrre meno energia o addirittura smettere di produrla del tutto.

Ambiente e produzione di energia solare in Italia

In Italia, la produzione di energia solare è maggiormente concentrata nelle regioni del Sud e delle Isole, dove le condizioni climatiche sono più favorevoli. In particolare, le regioni che producono più energia solare sono la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.

Secondo i dati del 2020 dell’Operatore del Mercato Energetico (GME), la Puglia è la regione italiana con la maggiore capacità installata di energia solare, con una potenza complessiva di circa 4.435 MW. Seguono la Sicilia con circa 2.794 MW e la Sardegna con circa 2.134 MW.

Costi relativi agli impianti solari

Il costo di un impianto di energia rinnovabile dipende da molti fattori, come la tecnologia utilizzata, la dimensione dell’impianto, la sua ubicazione e altri fattori specifici del progetto.

Ad esempio, il costo di un impianto solare fotovoltaico può variare a seconda della sua potenza, della qualità dei pannelli solari utilizzati, del costo dell’installazione e della manutenzione, e della sua posizione geografica.

In generale, tuttavia, i costi dell’energia rinnovabile sono diminuiti significativamente negli ultimi anni, rendendoli sempre più competitivi rispetto alle fonti di energia tradizionali.

Per avere un’idea generale, il costo di un impianto solare fotovoltaico può variare tra i 5000 e i 10000 euro per un impianto domestico di dimensioni ridotte, mentre per gli impianti di dimensioni maggiori, ad esempio quelli utilizzati per alimentare un’azienda o una comunità, il costo può superare i 100.000 euro.

Gli impianti di energia eolica, idroelettrica, geotermica e di biomasse possono avere costi molto variabili a seconda della loro dimensione e della tecnologia utilizzata.

Pannelli solari ma anche energia eolica

L’energia eolica è prodotta sfruttando la forza del vento attraverso l’utilizzo di turbine eoliche. Una turbina eolica è composta da una serie di pale, che ruotano attorno a un asse verticale o orizzontale a seconda del tipo di turbina.

Ambiente e meteo: il ruolo del vento

Quando il vento soffia sulle pale della turbina, queste iniziano a girare, trasformando l’energia cinetica del vento in energia meccanica che fa girare un generatore elettrico all’interno della turbina.

Il generatore converte quindi l’energia meccanica in energia elettrica, che viene inviata alla rete elettrica per essere utilizzata.

Le turbine eoliche sono progettate per ruotare solo a una determinata velocità massima, al fine di evitare danni alle pale e al sistema.

Per questo motivo, le turbine sono dotate di sistemi di controllo che regolano la loro velocità di rotazione a seconda della velocità del vento.

Inoltre, le turbine eoliche sono spesso installate in parchi eolici, dove le turbine sono collegate tra di loro e alla rete elettrica per garantire una produzione di energia costante e stabile.