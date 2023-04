Genova, accoltellata una 16enne all’alba

By

A Genova è stata accoltellata una ragazza di sedici anni alle prime ore del mattino, la ragazza ai soccorsi ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da un suo conoscente di 19 anni.

Al momento la ragazza si trova in ospedale in codice rosso, il suo assalitore un ragazzo di 19 anni è stato immediatamente rintracciato e fermato al momento si trova in Questura.

Giovane di 16 anni viene accoltellata da un conoscente

Oggi, 12 aprile 2023, alle prime ore dell’alba a Genova, precisamente in Via Sal Luca, via che si trova nel centro storico di Genova, una ragazza di soli 16 anni è stata accoltellata.

A colpire la giovane ragazza è stato un altro ragazzo di 19 anni italiano conoscente della giovane sedicenne. A riportarlo è stata la stessa ragazza al momento dei soccorsi e in stato di choc.

La ragazza ha spiegato ai suoi soccorritori che il ragazzo senza alcun motivo o ragione, e senza neppure una lite, ha tirato fuori il coltello e l’ha colpita ferendola.

La giovane è stata trasportata immediatamente in ospedale con codice rosso, la ragazza al momento è vigile e cosciente. Il ragazzo è stato intercettato e fermato, al momento si trova in Questura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO