Panico ai posti di blocco, nuovo limite ai contanti: se ti beccano così è la fine

I posti di blocco mettono sempre un certo timore, ma adesso saranno ancora più severi e non ci saranno più sconti: attenzione a questo dettaglio.

Da sempre i posti di blocco sono considerati come i veri nemici degli automobilisti, con domande e controlli che vengono effettuati alla ricerca di qualcosa da dichiarare. Negli ultimi tempi sono emerse nuove regole e sanzioni che prevedono altre tipologie di controlli che potranno mettere l’accento su problematiche legate all’assicurazione e ai contanti che si hanno a seguito. Proviamo a fare chiarezza?

Cosa controllano gli agenti ai posti di blocco?

Tantissime persone odiano essere fermate al posto di blocco, proprio perché si teme di non essere in regola anche se si fa attenzione alle scadenze e ai pagamenti. Gli agenti richiedono immediatamente la patente e il libretto, oltre a controllare l’assicurazione se in regola.

Questi sono i tre fattori primari di un posto di blocco e le Forze dell’Ordine vogliono essere certe che tutti seguano le regole senza fare i furbetti. In molti casi, infatti, l’assicurazione viene acquistata online per risparmiare e si tratta di un servizio pirata con assicurazione falsa.

Limite dei contanti e sanzioni salatissime

Ci sono dei siti che offrono una serie di soluzioni per pagare l’assicurazione dell’auto ad un prezzo bassissimo, ai danni di un automobilista convinto di essere nella ragione ma che viaggia con una assicurazione falsa.

Per questo motivo oggi i controlli a tappeto riguardano anche questo fattore, oltre che il serbatoio dell’auto. Ci sono persone – sempre per risparmiare – che usano l’olio di colza anziché il diesel.

A tutti questi controlli si aggiungono anche quelli dei contanti, che si hanno in casa e in tasca perché chi ne ha “troppo” viene segnalato per accertamenti e possibili sanzioni.

Quanto denaro contante è permesso portare in giro?

Che cosa significa tutto questo? La lotta all’evasione è serrata e chi viaggia con troppi contanti in tasca non è visto di buon occhio dalle Forze dell’Ordine. Tutto viene riportato a identificare la situazione economica della persona, per questo motivo un soggetto benestante non verrà sospettato mentre un altro potrebbe essere tracciato per possibile evasione fiscale o altro.

Che sia in auto oppure in casa, i soggetti non devono avere troppi soldi a disposizione e in contanti perché le sanzioni potrebbero essere molto alte. I limiti, inoltre, cambieranno per il 2023 e siamo certi che il nuovo Governo metterà dei paletti per quanto riguarda l’evasione fiscale e l’uso delle carte di credito/debito.

Questo vuol dire che ai posti di blocco gli agenti potranno controllare il libretto di circolazione, la patente, l’assicurazione oltre a chiedere quanti contanti si hanno nel portafoglio. Stesso discorso per i controlli incrociati, soprattutto per quei soggetti non benestanti e che portano avanti una vita normale con poche ricchezze.